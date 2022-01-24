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24/01/2022

狂踩平民盆菜乘機賣廣告遭全城鬧爆 KOL雪姨急刪片致歉

#容可兒 #雪姨 #盆菜 #公開道歉
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　　【晴報專訊】「富貴KOL」雪姨（容可兒）去年在IG直播開箱Chanel聖誕倒數月曆大呻中伏，鬧爆花數千元買來一堆文具，成為一時佳話。日前雪姨又拍片試食三間食肆的迷你盆菜，片中的她明顯偏頗，不但以酒店出品的盆菜跟茶餐廳盆菜比較，更原來另有目的，乘機宣傳生髮產品。結果雪姨被網民洗版狂轟，自知玩出火的她即刪片兼公開道歉，望平息眾怒。

 

 

雪姨去年尾直播開箱倒數月曆的片段，吸引90多萬點擊，認真厲害。（IG截圖）

 

　　雪姨上周四在YouTube頻道出片，點評三間食肆的迷你盆菜，其中兩間是星級酒店，價錢分別為一人份688元及二人份788元，另一間則是位於深水埗的茶餐廳，一人份盆菜售價128元，三款價錢相距甚大。雪姨大讚兩間星級酒店的食物質素，分別評為9分和7.5分；但她試食茶餐廳盆菜時即「百彈齋主」上身，狠批賣相強差人意，嫌鮑魚太小，又彈蝦肉霉，評分只有2.5分。她更連珠炮發說︰「我最鍾意食髮菜㗎嘛，啲髮菜得一撮仔，我自己覺得一個盆菜最緊要啲嘢要新鮮，發財好市，新春吖嘛，髮菜要夠多呀，咁如果髮菜唔夠多咁點呀？即寓意嚟緊呢一年甩頭髮呀…」原來她乘機「鋪路」賣生髮產品廣告。

 

雪姨勁彈茶餐廳盆菜的鮑魚味道差，又嫌髮菜太少。（影片截圖）

 

茶餐廳考慮告誹謗

 

　　影片上架後即引起熱議，網民怒斥雪姨以酒店出品跟茶餐廳食物比較極不公平，又指她批評髮菜少，全為推銷頭髮產品，相當無良。網民紛紛要求她向茶餐廳道歉，並指她在疫情艱難時期仍向小店踩多腳，實在太差劣。至於該茶餐廳亦在FB回應，認為雪姨詆毀餐廳聲譽，「藐嘴藐舌仲要帶住不屑樣詆毀我哋嘅一人盆菜，你要做生意唔係咁做嘅…我會考慮告你誹謗㗎，做個KOL噏得出就噏。」

 

邵子風怒斥「人渣KOL」

 

邵子風狂鬧雪姨為金錢而去傷害一間良心小店。（資料圖片）

 

　　在一片唾罵聲中，雪姨最終將片段下架，並在YouTube社群中承認做得不夠好︰「我身為老闆都責無旁貸，所以我即刻take down條片，然後勇於承認過錯。」但事件在網上不斷發酵，雪姨昨日在IG發文，就影片對該茶餐廳造成的影響，「本人及團隊深表歉意，並正式在此向大家及茶餐廳誠懇致歉。」而蝦頭（楊詩敏）前經理人男友邵子風，昨日加入戰團爆粗狂轟雪姨：「人渣KOL已delete片…用酒店盆菜同茶餐廳盆菜比較…仲要特登tag落去髮菜度sell頭髮產品，呢種行為真係渣中之渣！」

 

張敬軒曾邀雪姨上網絡節目《軒公敲碗》玩睇樓，更大爆雪姨愛裸泳。（IG圖片）

 

轉載自: 晴報

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