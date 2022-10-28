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28/10/2022

《美麗戰場》「黑化」妝容似祥嫂 陳瀅預告假戲真做怒打劉佩玥

#美麗戰場 #陳瀅 #劉佩玥
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　　【晴報專訊】台慶劇《美麗戰場》今晚迎來大結局，前晚一集中「阿寶」陳瀅設局令「一言Sir」陳山聰出醜，有內地網民指陳瀅唸對白時嘴巴郁動太少，似足講腹語；又指其濃妝造型似「祥嫂」洪金梅。陳瀅昨晚回應本報，預告今晚大結局中將跟好姊妹劉佩玥大打出手：「我哋假演變做真打，打到發火，要工作人員嗌停！」

 

 

　　前晚一集中，黑化的「阿寶」陳瀅使計換掉「一言Sir」陳山聰的藥，令患腦退化的他當眾瀨尿失禮人前；陳瀅更「扮好人」欲帶山聰睇醫生，然後一秒變臉，令人心寒。不過內地網民在小紅書大彈劇情暴走，指陳瀅陷害山聰後，再見時竟一秒和好；有人指陳瀅的成熟濃妝似祥嫂，又批評她唸對白時猶如張不開嘴，以致表情欠奉如表演腹語。陳瀅昨晚回應本報，預告今晚大結局劇情更「狗血」：「我會同劉佩玥嗌交兼打交，導演叫我哋自由發揮，我哋拍咗好多take，動作愈拍愈大，佢不停摑我，我又係咁推佢，由假做變成真打交，有一下打到有真火，工作人員叫我哋冷靜少少！」

 

陳瀅以濃妝艷抹示人，造型被指似祥嫂。

陳山聰當眾失禁，令觀眾更憎陳瀅的所作所為。（網上截圖）

 

葉念琛指陳瀅壞到盡

 

陳瀅與劉佩玥前晚聯手對付陳山聰，結局卻反目成仇。

 

　　至於監製葉念琛接受本報訪問，對於劇情進展太快如趕收工，他解釋︰「我哋尾十集都炒熱話題，令觀眾意猶未盡，好似美劇咁推進得快，全劇20集係最好。早段陳瀅做好人係比較被動，同蔣家旻好易爆出唔同。（陳瀅一秒黑化太趕？）短唔係問題，做得夠壞就得，會有好大對比！」他滿意幾位女藝員的演出︰「最有成就感係幾個女仔都好出，我同曾志偉講畀我拍呢幾個有潛力、有前途嘅女演員，好似陳瀅咁，有咁多人討論，知名度都升咗。」

 

轉載自: 晴報

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