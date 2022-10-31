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31/10/2022

新戲演24歲鄧月平阿媽 謝安琪︰我生得佢出

#臥底的退隱生活 #謝安琪 #鄧月平
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　　【晴報專訊】謝安琪（Kay）、鄧月平及唐詩詠昨日出席新片《臥底的退隱生活》開鏡儀式，Kay與鄧月平飾演母女，45歲的Kay不介意演媽咪角色，更笑言彼此無代溝；同場的詩詠離巢無綫後首次拍電影，更與小鮮肉陳毅燊（ANSONBEAN）合作。

 

鄧月平向「媽咪」Kay獻吻，二人有傾有講十分投契。

 

　　謝安琪在電影中飾演身手敏捷的女警，現年24歲的鄧月平則扮演Kay女兒。Kay大方表示不介意角色育有成年女兒︰「記得第一次見面，我諗起自己嘅實際年齡，都可以生得佢出，哈哈！」她笑指拍攝時「兩母女」沒有代溝，更有人指他們似樣。

 

　　Kay說︰「我哋溝通上絕對無問題，鄧月平成日喺開工前，提供好多養生小藥包畀我哋，又帶好多零食請大家食，我覺得佢好有愛。戲內係我照顧佢，但戲外佢就照顧晒成個劇組。」至於鄧月平笑言Kay在戲中對她十分嚴厲，但現實中二人性格剛好倒轉。提到Kay的角色隱藏一身好武功，她表示開工前特地跟導師練習動作戲；而鄧月平開拍前亦特地做運動、飲食清淡及搣脂，成功減去六公斤，現時體重只得42公斤，十分纖瘦。

 

唐詩詠拒與ANSONBEAN談情

 

詩詠（右二）離巢後首次拍電影。

唐詩詠笑言姊弟戀十分平常，但無意與ANSONBEAN在戲中談情。

 

　　同場的唐詩詠回復自由身後首次拍電影，飾演警察的她與陳毅燊有對手戲，但彼此沒有感情線。今次跟小鮮肉合作，詩詠大讚ANSONBEAN眼細細十分可愛，而且圍讀時已留意到男方甚有想法︰「同佢合作會好開心，希望可以撞到好多火花。」問他們會否希望加插感情線？二人同時耍手擰頭，詩詠更說︰「唔使要呢啲，我大佢兩輪！」而ANSONBEAN則希望向視后詩詠偷師。

 

轉載自: 晴報

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