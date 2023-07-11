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11/07/2023

舞台劇處男郭嘉駿193望肩負搞笑責任 面對舞台劇前輩即變鵪鶉

#郭嘉駿 #Error #193 #白只 #朱栢謙 #楊偉倫 #韋羅莎 #吳海昕 #胡麗英 #Laugh Vacation
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　　【晴報專訊】ERROR成員郭嘉駿（193）將聯同白只、朱栢謙、楊偉倫（阿卵）、韋羅莎、吳海昕及胡麗英，於十月底演出舞台劇《Laugh Vacation》。身為舞台劇處男的193，向來心直口快又愛認叻，但面對舞台經驗豐富的前輩，他即變得鵪鶉，坦言心情緊張。

 

 

（左起）白只、朱栢謙及楊偉倫演出舞台劇經驗豐富。

 

　　經常將「知我咩料啦」掛在口邊的郭嘉駿，今次首度演出舞台劇，卻變得戰戰兢兢，他坦言既緊張又期待。「好耐無試過咁樣，因為我唔係容易緊張嘅人，呢份緊張係同演員之間溝通嘅緊張。」回想拍攝海報當日，193靜靜觀察一眾前輩演員，「我無乜出過聲，睇下大家咩料先，因為我唔係好知大家嘅性格，鏡頭前同鏡頭後可能有唔同，所以就留意下每個人嘅舉動先。」會否擔心自己屆時發台瘟？193說︰「應該唔怕，我會將勤補拙，如果緊張或者發台瘟，係因為自己準備得唔夠。如果好熟練，上到台就唔會有好大問題。」

 

193拍攝海報時，靜靜觀察一眾拍檔的個性。

 

楊偉倫朱栢謙減壓有方

 

　　《Laugh Vacation》講述「香江海景酒店」假裝要結業，一班奇形怪狀、充滿壓力的城市人在酒店「最後一夜」check in後，開始解放他們的貪婪、慾望、好奇等，並以不同方法宣洩。香港人一直承受不同程度的壓力，在疫情期間尤甚，楊偉倫自言利用打機減壓，「打機係一個自我洗腦嘅過程，好煩就唔諗住，打鋪機先！」至於朱栢謙一直忙於工作，疫情反而是他休息的最好時間︰「身體累積好多疲累，一個人喺屋企好自在。同時舞台劇界出現一個現象，就係多咗網上教班，呢件事極度困難，我希望呢啲聚會愈來愈少，因為人類係需要見到真人，尤其學戲劇，點可以透過一個mon（電腦屏幕）去學呢？喺疫情當中，我做咗一個史詩式音樂劇嘅導演，當時唔可以一齊返工，網上練歌係永遠唔齊，呢個經驗好辛苦。」

 

　　白只則會選擇跑步、行山，或者晚上駕車外出兜風；193的減壓方法亦相似︰「疫情時無乜地方可以去，好彩識咗班車友，揸車發掘新地點，無人嘅地方就擺張凳出嚟坐下，對住海又好，對住山又好，買個飯盒去山邊食都未定，呢個係唯一減壓嘅嘢…發現咗香港好多好靚嘅地方。」

 

白只期待年輕人新式幽默

 

　　談到現時演喜劇似乎很難逗香港人笑，白只直認，如要香港人笑得開懷，的確比以前困難，所以他期待193和吳海昕這班年輕人能帶出幽默感。他派定心丸說︰「唔使驚，同一班老戲骨合作唔使咁大壓力，反而要放鬆，希望佢哋將自身嘅幽默感、荒誕嘅嘢放入個戲度。可能過咗幾年，我嘅幽默感同香港觀眾已經有一段距離。」193希望能夠肩負搞笑責任，他認真說︰「舞台劇同我平時做嗰啲（節目），笑點可能有啲唔同，平時我哋係真人騷，人哋係睇你自身發放嘅能量，我哋都有唔同年齡層嘅觀眾，點樣綜合一個笑點，令所有人都笑先最難。平時睇ERROR嘅年齡層多數20至30歲，小學雞、中學雞聽我哋講嘢會一頭霧水，但經歷咗咁多社會事件、疫症，大家都抑壓咗好多，身為表演者嘅我哋就帶開心畀大家。我成日覺得呢個係我哋嘅責任，我帶到開心畀你，其實自己都開心，喺表演過程中，我自己都笑咗，呢樣係相輔相成，所以我鍾意做開心嘢。」

轉載自: 晴報

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