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26/07/2023

強尼首擔正男一拍靈異劇 隨身戴水晶闢邪

#Crystal #林子傑 #張紋嘉 #總有一瓣 #強尼 #許博文
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　　【晴報專訊】強尼（許博文）、張紋嘉（Crystal）、柯煒林和莊韻澄等，昨日為MakerVille原創劇《總有一瓣》拍攝外景。首次擔正做男主角的強尼，在劇中飾演一名風水玄學天才，他公開多謝公司給予機會及信任，但坦言壓力超大。

 

Crystal和強尼在劇中是一對離婚夫妻。

 

　　強尼昨日一身玄學家造型現身，他指過去演繹的角色比較簡單、較易掌握，今次在20集的《總有一瓣》中擔正男一，壓力大到不能想像。強尼說︰「壓力係嚟自自己，擔心做得唔夠好，又諗點樣可以做好啲，感覺好唔舒服；直到開鏡前兩日，我突然諗通咗，根本唔需要諗太多，最緊要自己開心，抱住玩嘅心態，同埋最想觀眾睇得開心，跟住個人就放鬆咗。」可會擔心收視？強尼表示︰「你預期好，出到嚟又未必好，反而有時唔去諗，可能有意外收穫，依家嘅收視、口碑都無人預計到。」而《總》劇以靈異為題材，又撞正農曆七月拍攝，強尼透露劇集早於兩年前計劃，受疫情影響多次延期，「所以依家就算夏天，又喺農曆七月拍都唔理，屋企人畀咗啲水晶我傍身。」

 

強尼主演的《總有一瓣》將帶出連串離奇的靈異事件。

 

張紋嘉拍拖七年擔心情變

 

　　張紋嘉在劇中飾演強尼的前妻，故造型較為成熟，她自嘲剛踏入38歲生日，年紀已經不輕。而生日當天則與演員男友林子傑吃飯慶祝，對方沒有送生日禮物，Crystal笑言︰「我無所謂，到佢生日時，我又可以慳番。（關係如老夫老妻？）都係㗎，我唔會唔開心，我向來要求低。」與男友剛好踏入「七年之癢」，迷信的她坦言擔心感情生變︰「風水師傅叫我今年小心感情問題，叫我忍讓下。（考慮結婚？）我哋都係不婚主義，亦無打算生小朋友。」

 

Crystal與男友林子傑均有參與《總》劇，但沒有對手戲。（IG圖片）

轉載自: 晴報

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