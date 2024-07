王浩信返家鄉新疆旅遊！暫撇妻女跟弟弟齊騎馬！激罕曬長腿成「流量密碼」

王浩信自從離巢TVB之後,一直忙於在內地發展,近日他更新近況,原來他趁41歲生日去到家鄉新疆旅遊,由歌手成功轉型做演員,到獲得兩屆視帝殊榮,浩信絕對是光宗耀祖。今次難得返家鄉,浩信雖然未有選擇帶同老婆陳自瑤及女兒王靖喬同行,不過行程仍然相當有趣,他都有分享自己的所見所聞,激罕露出他的大長腿!

王浩信在IG用英文留言說:「Trip to my home town Xinjiang capital Urumqi, it’s my pleasure to share such a lovely view with you all. Embracing our Mother Nature, revitalised by her energy. And also some of my favourite dishes you can only get from here. (回到我的家鄉新疆首府烏魯木齊,很高興與大家分享如此美麗的景色。擁抱我們的大自然,並因她的能量而煥發活力。還有一些我最喜歡的菜餚,你只能從這裡吃。)」

見到浩信分享的靚相中,除了當地地道的食物外,竟然罕有穿上短褲仔加長襪,身高186cm的他露出大長腿,被網友們熱論,連余香凝都忍不住留言讚:「長腿!」而網友都「誇誇群」上身留言說:「佢真人系(係)好白淨的,又後生,完全系(係)小鮮肉,一啲都唔似40歲人,似哂(晒)後生版鄭元暢」、「哇,真的.美少男」、「遮住個頭exactly女仔」、「第一張看成穿短裙」、「你條美腿」、「美腿生輝」等等,驚揭原來浩信的長腿是網絡的「流量密碼」。

此外,王浩信在當地都入鄉隨俗騎馬欣賞沿路的山景,相當寫意,更拍到原來跟弟弟王瑋彤同行,兩兄弟一人騎一匹馬,相當有Feel!不過王瑋彤透露當地的氣溫高達35度,相當之熱,難怪哥哥王浩信都要熱褲上陣。不過王瑋彤就剛剛相反,35度高溫仍然穿上厚一厚的毛毛冬裝外套拍照,由王浩信揸機,擺出奇怪甫士,王瑋彤更不慎露底褲邊。