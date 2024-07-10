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10/07/2024

王浩信返家鄉新疆旅遊！暫撇妻女跟弟弟齊騎馬！激罕曬長腿成「流量密碼」

#王浩信 #騎馬 #娛樂 #晴報文章 #演員 #港聞娛樂 #影視娛樂
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　　王浩信自從離巢TVB之後，一直忙於在內地發展，近日他更新近況，原來他趁41歲生日去到家鄉新疆旅遊，由歌手成功轉型做演員，到獲得兩屆視帝殊榮，浩信絕對是光宗耀祖。今次難得返家鄉，浩信雖然未有選擇帶同老婆陳自瑤及女兒王靖喬同行，不過行程仍然相當有趣，他都有分享自己的所見所聞，激罕露出他的大長腿！

 

 

　　王浩信在IG用英文留言說：「Trip to my home town Xinjiang capital Urumqi, it’s my pleasure to share such a lovely view with you all. Embracing our Mother Nature, revitalised by her energy. And also some of my favourite dishes you can only get from here. （回到我的家鄉新疆首府烏魯木齊，很高興與大家分享如此美麗的景色。擁抱我們的大自然，並因她的能量而煥發活力。還有一些我最喜歡的菜餚，你只能從這裡吃。）」

 

　　見到浩信分享的靚相中，除了當地地道的食物外，竟然罕有穿上短褲仔加長襪，身高186cm的他露出大長腿，被網友們熱論，連余香凝都忍不住留言讚：「長腿！」而網友都「誇誇群」上身留言說：「佢真人系（係）好白淨的，又後生，完全系（係）小鮮肉，一啲都唔似40歲人，似哂（晒)後生版鄭元暢」、「哇，真的.美少男」、「遮住個頭exactly女仔」、「第一張看成穿短裙」、「你條美腿」、「美腿生輝」等等，驚揭原來浩信的長腿是網絡的「流量密碼」。

 

 

　　此外，王浩信在當地都入鄉隨俗騎馬欣賞沿路的山景，相當寫意，更拍到原來跟弟弟王瑋彤同行，兩兄弟一人騎一匹馬，相當有Feel！不過王瑋彤透露當地的氣溫高達35度，相當之熱，難怪哥哥王浩信都要熱褲上陣。不過王瑋彤就剛剛相反，35度高溫仍然穿上厚一厚的毛毛冬裝外套拍照，由王浩信揸機，擺出奇怪甫士，王瑋彤更不慎露底褲邊。

 

 

 

轉載自: 晴報

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