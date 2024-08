袁彩雲返港探望好拍檔《日日有食神》梁文韜！食神韜韜減磅後「回彈」、側身出賣超大肚腩

移居加拿大生活多年的袁彩雲近日難得返港,老公及囡囡江軒慧Alycia都有同行,除了跟香港的好朋友食飯見面外,袁彩雲都不忘探望昔日多年來的好拍檔梁文韜。有「韜韜」之稱的食神梁文韜跟袁彩雲2006年合作《日日有食神》而結緣,一向念舊的袁彩雲一家三口跟韜韜食飯見面。

今次「飯聚」除了袁彩雲一家和韜韜外,還見到前無綫製作部節目發展分部總監彭濟材以及幕後好友等,可見彩雲相當有心,她留言說:「今晚真係『日日有食神』!」在袁彩雲分享的照片中,見到兩人都保養得宜,跟當年合作的舊照相比,差別不大。而韜韜早年在疫情初期,因弟弟猝逝令他有感要好好照顧身體,所以下定決心減肥減磅,希望健康一點,他高峰期以兩年時間減走131磅,幾乎減走一個人的重量,相當厲害。

不過,韜韜繼續營運他的飲食業生意,招呼朋友加上應酬,難免令身體「復胖」,見到袁彩雲的照片中,雖然跟韜韜的正面照似乎未見異樣,不過其中一張相拍下韜韜側身的照片,相中的他大肚腩和米芝蓮的身形依舊,似乎體重「回彈」。見韜韜精神奕奕而且笑容燦爛,相信身體都如昔一樣健壯,厲害!

至於現年48歲的袁彩雲,身旁的愛女Alycia已經長得亭亭玉立,而過往都甚少曝光的靚仔老公都有合照,袁彩雲早前跟老公剛剛度過結婚15周年紀念日,她更Sweet爆分享兩人的結婚相並留言說:「Happy 15th anniversary my dear! Through thick and thin, our family of three remains our greatest source of happiness and strength. Here’s to many more cherished moments together. (親愛的,15週年快樂!無論順境逆境,我們的三口之家仍然是我們幸福和力量的最大來源。謹此致敬更多珍貴的在一起時刻。)」