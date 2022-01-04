測量師初陽源頭不明 屯門居住北角上班 社區疑現Omicron隱形傳播

【晴報專訊】事隔近3個月，本地源頭不明個案再現，且極可能涉Omicron變種。一名居於屯門的42歲男測量師，在北角上班，發燒1日後才求醫。當局指，社區或有隱形傳播鏈，情況令人擔憂；而望月樓再有13歲女食客初陽，令群組增至7人，當中5人為Omicron個案。政府專家顧問袁國勇指，望月樓店內角落位不通風或成播毒關鍵。有專家認為，兒童疫苗覆蓋低，學校停課或是阻第5波爆發第一步。

源頭不明個案男子居於翠寧花園第2座，大廈昨晚圍封強檢

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，源頭不明患者為42歲男測量師，與妻女同住，上月31日仍有在北角返工，無去過又一城望月樓，未曾接觸患者，但無打疫苗，周日（2日）頭痛及發燒，翌日向屯門私醫求診，後證初陽，病毒量高，有N501Y及T478K突變，極可能涉Omicron。翠寧花園第2座昨晚圍封強檢。

患者曾帶女兒外出活動及用膳；M+博物館指因有初陽患者曾到訪，今閉館一天。歐坦言社區或有隱形傳播鏈。順德聯誼總會屯門梁李秀娛幼稚園昨公布，因上午低班有學生家長初陽，停課3日，全校師生須檢測。另銅鑼灣高士威道高威樓因有初陽個案居住，昨晚亦緊急封區。

而望月樓群組增至7人。染疫13歲少女已打2針，居馬鞍山雅典居，與50歲母親坐95號枱，入竹篙灣檢疫第4日發燒，送院後初陽，驗出N501Y及T478K突變。歐指早前「在逃」6名食客已尋回，全部檢測陰性，安排入營隔離。

望月樓增至7染疫 中招食客坐角落

袁國勇指望月樓角落空氣流動不足，或成播毒關鍵。

當局昨再派員到望月樓做空氣煙霧測試，袁國勇指店方防疫「做到好足」，有執枱專員、侍應分區送餐，經共用器具傳播機會不大，最有可能是空氣傳播；而店內「風好大」，空氣由大門吸入，流經座位，再由廚房流走，惟角落位空氣流動不足，「源頭的空少坐大門附近，空氣流過他後，病毒在店內散開，並在角落累積，感染的食客全坐角落位置。」至於坐獨立房的感染者，或因間隔的屏風有縫隙，致病毒流入，而房內氣流不足以將病毒推出。袁指，望月樓樓底高達4.1米，空氣清新機僅能淨化上層空氣，店方已在角落加座地機。相鄰的鳥十店內氣壓較高，出事機會較低。

專家倡停課停食肆晚市 阻第5波

另一專家顧問許樹昌指是時候收緊防疫，而兒童疫苗覆蓋低，更易傳播Omicron，關閉學校或是阻第5波首步，但仍須觀望。呼吸系統科專科醫生梁子超認為應收緊社交距離包括食肆停晚市等，否則疫情2周內或失控。袁指屯門區多空勤人員生活，居民要留神，惟社交距離應否收緊要「慢慢搞清楚」。

昨多39宗新症，29宗涉N501Y及T478K突變，14人打3針仍中招，2人為機組人員，國泰女機組的62歲母親昨確診；初陽少於50宗。

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