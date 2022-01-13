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14/01/2022

69年歷史灣仔分域碼頭2.11關閉 海軍商場曾經風光 商戶不捨

#灣仔分域碼頭 #關閉
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　　【晴報專訊】有69年歷史的灣仔分域碼頭，鐵定下月11日關閉，近月吸引不少市民到場打卡留念。有紮根多年的西裝裁縫指，多年來與世界各地的客人結為好友，近期更獲不少本地年輕人慕名關注，故望傳承所學，稍後遷址中環續營業；惟亦有紀念品店第二代負責人坦言，自細在商場長大，感到不捨，「除咗相片就乜嘢都留唔低」，更要苦惱多年的心血存貨如何處置。

 

灣仔分域碼頭於1953年建成，本用來接待來自世界各地的水兵。

 

　　碼頭關閉消息一出，近月吸引不少市民把握時間前來拍照留念。內裏的海軍商場曾經風光，位於2樓的福興洋服店是首批進駐的商戶，負責人兼裁縫王文虎（Tony）指，香港西裝出名「快、靚、正」，不少高級軍人以至海外政商代表，都慕名請他造西服。

 

　　雖然Tony謙稱其西裝店「好普通」，但店內擺滿父子與世界各地客人的合照，當中有美國眾議員。他稱，多年來賺錢不多，但最高興是廣結朋友。除西裝外，其店亦劃出近半空間賣洋酒食品，原來當中亦記載着他與客人的友誼，「啲客人好好，本身做酒嘅，就叫我賣酒；做芝士嘅，就叫我賣芝士」，他們只為幫助店舖維持生意，惜疫下未能再見，但仍有透過社交網絡保持聯絡。

 

　　Tony又表示，連月來不少「後生仔」到訪和光顧，更協助他開設IG帳戶，讓他更有動力將手藝傳承下去，下月將遷往威寧頓街新店。雖然不捨舊舖，但他稱「最緊要（政府）拎咗有用，唔好拎咗去擺喺度」。

 

碼頭梯台停用後 人流大減

 

　　有人灑脫離場，亦有人萬般不捨。位於商場地下的Elegancy Houseware專賣瓷器及水晶，第二代負責人Ella Wong自小助父親打理舖頭，她憶起當年海軍商場擁全港唯一賣啤酒的麥當勞，「最記得嚟到呢度就可以食雪糕，好細個就喺度蒲」。

 

　　Ella長大後，回到老舖幫手，惟商場早已今非昔比，父親的生意拍檔先後退股，惟只要有軍艦來港，有水兵上岸消費，仍可「頂到幾個月開支」。但隨着碼頭梯台在2011年停用，人流大不如前，水兵改在招商局碼頭上岸，場內「一星期見唔到10個人」。父親索性長居內地發展其他生意，留下她與家人繼續打理。她說，當年梯台停用只為填海建沙中綫，「一直都覺得只係一個項目，無諗到影響咁大」，亦一直以為商場可重建，無奈全部落空。

 

　　Ella口中的「Tony叔叔」將遷址繼續營業，但她坦言，其店內貨品都針對外國遊客而設，如一些大型擺設和手繪花樽等東方味較重的貨品，都按以往客人建議而引入，因他們只短時間逗留岸上，故希望一次過買齊所有紀念品，惟本地住屋空間細，難有空間容納，如一套47件的瓷器餐具大劈價，仍無人問津，「本地人無咁多地方擺，有錢又唔會買呢啲」。如今處理存貨成一大難題，因為都是家人的心血，丟掉如同「倒錢落海」。

 

福興洋服店負責人Tony希望能傳承裁縫手藝

 

　　她又不諱言，曾經很討厭每日要行到海軍商場的一段路，因天天都是「等生意上門」，但如今要告別，「以後無得行，又覺得好唔捨得」。她慨嘆，商場「全部都係回憶」，但恐怕「除咗相就乜嘢都留唔低」。

 

軍人輔導會冀留守香港

 

　　分域碼頭在1953年建成，1993年擴建成海軍商場。軍人輔導會在回歸後以短期租約形式營運碼頭，惟近年申請長期契約失敗，土地要交還政府，日後港灣消防局將遷入該處。會方稱，遷出碼頭後仍會留守香港，盼疫後艦隻訪港活動會回復正常，到時可再服務不同國家的水兵。

 

海軍商場即日起提供一系列「打卡」道具及霓虹燈飾，讓市民拍照留念。

 

轉載自: 晴報

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