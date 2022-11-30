譚惠珠料人大下月底釋法 律政司申黎智英案押後7天 高院周四處理

【晴報專訊】行政長官李家超建議中央就海外律師是否有權代理《香港國安法》案件提請人大釋法。李昨稱，相信中央高度重視及會加快處理。據了解律政司昨申請押後黎智英案7天，高院定於本周四處理。基本法委員會副主任譚惠珠相信，人大常委會或在下月底釋法，大律師公會及律師會分別關注釋法影響外界觀感。

李家超認為若能有人大釋法的結果，才去處理黎智英案件是最合適安排。

李家超昨晨稱，前晚已提交中央要求的報告，當中交代今次案件及審訊日期，相信中央會重視及加快處理，認為若能有人大釋法的結果，才去處理黎智英案件是最合適安排，又重申釋法有助完善維護國安的法律制度及執行機制。

李家超：已交報告 料中央加快處理

以往5次人大釋法都會指明解釋的《基本法》條文，但今次首次就《國安法》釋法則要求解釋立法原意和目的。

對於釋法會否等同修例，李家超稱自己只是提出問題，如何回應則要由人大常委會決定如何處理。

律政司昨申請押後案件7天以待處理釋法，黎智英一方表明反對。（資料圖片）

黎智英案原定明日（12月1日）開審，據了解，律政司昨已申請押後案件7天以待處理釋法，黎一方亦表明反對申請，高院定於明日處理。基本法委員會副主任譚惠珠指，人大常委會將於12月底開會，料很快完成釋法，認為案件應押後至明年，否則若審訊到一半才發現律師不可代表被告，會對被告不公。她又認為，一定不會發生所有牽涉《香港國安法》的案件都要由官方指派代表律師的情況。



譚惠珠：案件應押後至明年

大律師公會主席杜淦堃昨稱，不認為釋法變成常態及會破壞法治，但明白無可避免會引起一些對香港法制的討論及批評，希望審慎行使解釋權。

香港律師會會長陳澤銘亦發聲明，指盡管釋法合法，但或影響公眾對普通法制度的觀感，尤其是不熟悉本港司法和法制的人士，惟強調對法院、司法和法律制度充滿信心。