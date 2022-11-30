  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
時事要聞
娛樂情報FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 共同富裕

30/11/2022

譚惠珠料人大下月底釋法 律政司申黎智英案押後7天 高院周四處理

#國安法 #人大釋法 #李家超 #黎智英案 #譚惠珠
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】行政長官李家超建議中央就海外律師是否有權代理《香港國安法》案件提請人大釋法。李昨稱，相信中央高度重視及會加快處理。據了解律政司昨申請押後黎智英案7天，高院定於本周四處理。基本法委員會副主任譚惠珠相信，人大常委會或在下月底釋法，大律師公會及律師會分別關注釋法影響外界觀感。

 

李家超認為若能有人大釋法的結果，才去處理黎智英案件是最合適安排。

 

　　李家超昨晨稱，前晚已提交中央要求的報告，當中交代今次案件及審訊日期，相信中央會重視及加快處理，認為若能有人大釋法的結果，才去處理黎智英案件是最合適安排，又重申釋法有助完善維護國安的法律制度及執行機制。

 

李家超：已交報告 料中央加快處理

 

　　以往5次人大釋法都會指明解釋的《基本法》條文，但今次首次就《國安法》釋法則要求解釋立法原意和目的。

 

　　對於釋法會否等同修例，李家超稱自己只是提出問題，如何回應則要由人大常委會決定如何處理。

 

律政司昨申請押後案件7天以待處理釋法，黎智英一方表明反對。（資料圖片）

 

　　黎智英案原定明日（12月1日）開審，據了解，律政司昨已申請押後案件7天以待處理釋法，黎一方亦表明反對申請，高院定於明日處理。基本法委員會副主任譚惠珠指，人大常委會將於12月底開會，料很快完成釋法，認為案件應押後至明年，否則若審訊到一半才發現律師不可代表被告，會對被告不公。她又認為，一定不會發生所有牽涉《香港國安法》的案件都要由官方指派代表律師的情況。

 


譚惠珠：案件應押後至明年

 

　　大律師公會主席杜淦堃昨稱，不認為釋法變成常態及會破壞法治，但明白無可避免會引起一些對香港法制的討論及批評，希望審慎行使解釋權。

 

　　香港律師會會長陳澤銘亦發聲明，指盡管釋法合法，但或影響公眾對普通法制度的觀感，尤其是不熟悉本港司法和法制的人士，惟強調對法院、司法和法律制度充滿信心。

 

 

 

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

我要回應

更多時事要聞文章

你可能感興趣

#國安法 #人大釋法 #李家超 #黎智英案 #譚惠珠

更多世事政情文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【「嘉」點獎賞】賞M+草間彌生展覽期間限定CASETiFY手機保護殼

etnet.com.hk