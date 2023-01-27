袁國勇：3至4月可撤口罩令 助建混合免疫 減冬季再爆發

【晴報專訊】新春假期後，本港疫情續平穩，昨錄2,401人確診，市民冀放寬最後一步防疫措施「口罩令」。政府專家顧問袁國勇認為，當每日最低氣溫高於20度，呼吸道病毒較難生存，即3至4月間，是除下口罩最佳時機，屆時將再經歷「後口罩浪」，呼吸道病毒更易傳播，但反而助市民建立混合免疫，減低冬季大爆發風險；另有其他專家顧問指，4月底前可解除非高危地點口罩令，惟醫院、院舍等仍建議戴口罩。

袁國勇指本港日後將經歷「後口罩浪」，呼吸道感染勢增，但反而有助鞏固社區免疫屏障。

本港昨有2,337宗本地感染，64宗輸入。公院有2,365人留醫，233人屬重症；多28人死亡，年介53至102歲，75%人已打3針或以上。

袁國勇（資料圖片）

對未來防疫路向，袁國勇指，早於2020年初已提出新冠不會像沙士般自然消失，參照新加坡經驗，本港單日確診會持續在2,000至2萬多宗徘徊。且當市民除下口罩，或會使流感、腺病毒、呼吸道合胞病毒等重新出現，有機會令大量人入院，「後口罩浪必會經歷痛苦」。

或要每年打新冠針 高危族兼打流感針

惟他指，早放寬口罩令總比遲放寬好，當每日最低氣溫超過20度，病毒在環境生存時間會較短，身體炎症反應亦較輕，故3月初至4月底為放寬口罩令最佳時機，通過春夏的自然感染，可增強混合免疫效果，鞏固社區免疫屏障，避免冬季出現嚴重爆發。

袁指，因新冠病毒像流感不斷變化，未來有機會要每年補打新冠疫苗，尤其是長者及長期病患更應在冬季來臨前的10至11月補針。他指，政府亦應針對幼童、長者及長期病患等高危群組，制定流感及新冠疫苗綜合接種計劃，並建議長者在冬季「戴回口罩」。但他指，因補針「無得逼」，日後毋須再訂接種率指標。

專家倡為長幼等高危族，制定流感及新冠疫苗接種計劃。（資料圖片）

另一專家顧問劉宇隆指，最理想是在4月底前，解除室外及室內非高風險地點的口罩令，其後每10至14日作一次評估，若情況許可，1個月後便可全面解除口罩令。惟他指，長者等高危群組免疫力較差，日後仍需定期補針。

坐公共交通 去醫院 仍建議戴口罩

同是政府專家顧問的許樹昌亦認同，天氣回暖後解除口罩令，可增社會整體免疫屏障，惟重申坐公共交通、去醫院及院舍等高危設施時，仍建議戴口罩，減低社區爆發風險。

倡效法沙士當年 獨立調查檢討應對新冠

今年正值沙士20周年。袁國勇倡政府應效法當年做法，成立獨立調查委員會檢討應對新冠工作。他指，當年沙士後政府設衞生防護中心，在研究及收集傳染病情報上投放大量資源，且與內地機構保持聯繫，均為應對新冠疫情奠下基礎，令港府早於2019年底已知「某省」爆發與沙士相關病毒，提早應變。

惟袁指，新冠造成逾萬人死亡，疫情初期的檢測量、追蹤及隔離工作均有不足，若早期已提升檢測量，病毒傳播速度可「走慢好多」。他續指，不論港人「鍾意與否」，第3次全球大流行總會到來，長者首當其衝，亦應盡快檢討安老院舍防疫，及2021年清零時未能推動長者接種原因，避免重蹈覆轍。袁笑謂「自己也是長者」，期望檢討後可受惠，「長命啲活到120歲也說不定。」

袁指，抗疫3年最不足之處是「宣傳」，因市民信任是抗疫「最基本的事」，若無信任，未來難面對重大難關。