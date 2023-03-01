撤銷口罩令，遲來的春天

特首李家超宣布全面撤銷口罩令，經過959日口罩令終於解除，竟然沒有讓市民感到如釋重負，開開心心，原因是甚麼？

就是這個早應該去做的事，變成。明明一件攞分的事，雖然沒有減分，也變成沒分。

要知道內地早在去年底已宣布在1月8日全面復常，亦早已解除強迫戴口罩的規定。當時就應該決定何時解除，卻一直拖，上星期仍在繼續口罩令14日。

若不是澳門早一天宣布解除口罩令，特區政府會否有此決定？

解除口罩令，特區政府謹小慎微；但近日特區政府患的卻是急於求成通病。

（istock）

面對勞動人口大量流失，李家超一上任就強調搶人才；去年底政府推出高端人才通行證計劃（高才通），務求「吸引世界各地具備豐富工作經驗及高學歷的高端人才來港工作。」

原意是好，效率亦奇高，過去兩個月批出逾7000名「人才」來港。

上星期卻被傳媒揭發批准在內地因基因編輯嬰兒，遭判監前南方科技大學副教授賀建奎來港。事件引起嘩然，批評港府把關不力。

一個人，曾經做錯犯事，是否就一世不能抬頭做人？

現代社會，不是講求共融嗎？所以大原則是人人平等，再個別處理。意思是公平競爭，但人人背景不同。有刑事紀錄是否就不可以申請、就一定不能獲批？亦不應一刀切。

這位內地科學家，其刑事紀錄不是高買超速等和他專業無關，而是因「基因編輯嬰兒事件」而被內地判監。他申請「高端人才通行證計劃」獲批，其「基因編輯」專業是關鍵，因此其相關刑事紀錄便格外重要。

入境處急於求成，把關未盡其責。之前特區政府提出過渡性房屋，在細節欠奉，爭議聲中，硬闖立法會；繼有駕易通，在宣傳不足、時間急促，搞到要延期；再有高才通，都是急於求成的表現。

急，急市民所急是好事，急於求成便不好了。想不到在撤銷口罩令上，卻謹小慎微，不夠果斷。由此反映到特區官員的態度，特首謹慎，睇定啲；下屬們卻心急，想立馬見成績，於是變成慢又做得不好，快更壞事。



