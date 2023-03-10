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10/03/2023

不是說以民為本嗎？

#香港故事 #房屋署 #食環署 #清潔工 #小販
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　　清潔工把人家丟棄的物品、掛鐘、人像和風景畫等掛在垃圾房牆上，既是廢物利用，亦是生活情趣。要知道垃圾房工作環境如何，大家心中有數，難得清潔工人自得其樂。

 

　　相關影片和照片在社交群組流傳，吸引不少市民打卡。突然傳來房屋署卻一聲令下，畫作裝飾給拆除了。雖然清潔工人事後澄清房屋署沒有下令清除，只是太多人來打卡，怕收垃圾時傷及途人，故暫時清除。

 

　　他並強調不是房屋署下令清除。但若看看房屋署的聲明，便有不同理解。房屋署指垃圾站工人每天要傾倒大量垃圾至垃圾車及噴洗垃圾桶，操作會弄污室內環境，故有必要經常清潔消毒；為方便清洗牆壁和地板污垢，服務承辦商「不宜」在站內擺放太多無關物品，以保持整潔。

 

　　這段聲明已解釋了房屋署沒有直接下令叫清潔工人清除掛飾，但肯定已「通告」給服務承辦商「不宜」擺放太多無關物品，這看似不施壓，但也感受到無形壓力，不得不清除了。

 

　　垃圾站的衛生條件差，路人皆知，若不適合存放物品，那麼又是否適合清潔工人作為辦公地方呢？坦白說，清潔工人懂得為垃圾站扮靚靚，自然會把垃圾站打理得清潔。為甚麼裝飾擺了一年，房屋署的高官不通告服務承辦商，今天卻即時反應？

 

　　一個94歲老婆婆，靠自己雙手做小販養自己，去洗手間前後半小時，叫契孫看住小販車，期間被食環署職員拘捕，並扣起賣栗子小販車和物品作證據。

 

（截自江玉歡議員facebook）

 

　　食環署事後解釋多次收到港鐵長沙灣站外有無牌販賣投訴，當天發現有男子正在擺賣，認為他既在公眾地方無牌販賣、又造成阻礙，而且沒有牌照，於是拘控該男子。

 

　　食環署又理直氣壯指控無牌販賣，故在拘捕時，有必要把相關小販設備和貨品作為證據。但婆婆去完廁所回來後，為何不可網開一面？始終一個94歲高齡婆婆是有牌經營的，莫非她推著小販車去廁所嗎？

 

　　房屋署大條道理，說為了衛生和安全，但對清潔工人毫不體諒，亦沒有同理心。要知道我們在辦公室也會擺放些私人物品；清潔工的掛畫裝飾並不阻碍通道，亦不危險，有必要這麼緊張嗎？

 

　　食環署執法人員不近人情，對市民毫不體諒，亦沒有同理心。沒錯，事發時看檔的人確無牌販賣，但婆婆回來後，為何仍然堅持把小販車扣起？要知道那小販車是婆婆的生財工具，手停口停，有必要這麼嚴厲嗎？

 

　　清潔工人把垃圾站善意改造，不被尊重；老婆婆做小販自力更生，不求公援，值得尊敬之餘，亦反映香港社會對老人家的保障如何不足。

 

　　制度是死的，人是活的，但這兩件小事都反映有些政府部門濫用公權力，既不變通，亦沒有以民為本的愛心。

 

　　特首四出宣傳，說好香港故事；但官僚主義窒礙市民生存空間，卻在倒米，說另類香港故事。

　

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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