率先准用ChatGPT不憂抄功課 科大副校長：學生要學懂問「最好的問題」

【晴報專訊】科大上周宣布，容許師生使用人工智能（AI）工具ChatGPT，創本地大學先河。科大首席副校長郭毅可昨稱，ChatGPT可大大改變教學模式，學生要學懂問「最好的問題」，不應因擔心學生抄襲或作弊便禁止使用，若不自我改善，被人工智能淘汰也是活該。

郭毅可昨出席浸大舉辦的人工智能峰會時稱，自己一把年紀深明「問對問題」比正確答案更重要，而若學生懂問，ChatGPT是很好的工具，相信可改變教學及評核模式，如學懂用最少的問題得到準確答案。郭不諱言，AI會引伸抄襲或作弊等問題，最簡單的解決方法便是原地踏步，但若思考未來，便應接受轉變。

科大首席副校長郭毅可

同場的理大電子計算學系教授曹建農稱，網絡搜尋引擎已引起誠信問題，相信可開發新工具幫助檢查。中大工程學院院長黃定發亦稱，ChatGPT可代學生完成簡單工序，讓學生能完成規模更大的習作。

人類可修正機器錯誤

對有意見擔心AI將取代人類工作，城大數據科學學院署理院長、嶺大候任校長秦泗釗稱，較細膩的工序和關鍵決策仍需要人類負責，人類亦可修正機器錯誤，近年波音737 MAX 8出現奪命空難正反映AI繞過人類決策的風險。

另有與會者問到人類除監察AI表現外，會否有其他真正用處，黃定發稱，不認為人類價值會限於監察，這只是其中一項。郭毅可則稱，「人工智能」的「人工」一詞略帶自大，因AI較聰明，人類可向其學習，否則「當然會被淘汰，也應該被淘汰」。