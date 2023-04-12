「+852」來電增文字語音防騙提示 研SMS發送人登記制 截冒充者

【晴報專訊】電騙持續猖獗，警方去年全年共錄2,831宗電話騙案，較前年暴增逾1.48倍。通訊辦昨宣布，電訊商本月起將向接聽「+852」開首的境外來電的市民，發出語音或文字提示，提醒有關電話源自境外，慎防詐騙，措施將於下月全面落實。

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另通訊辦亦會與警方和電訊商合作，暫停涉電騙舉報或短時間內撥打大量可疑電話的號碼，並正研設立短訊發訊人登記制度，防不法之徒冒認他人發短訊，計劃年底前試行。

按警方數字顯示，去年全年共錄2,831宗電騙案，較前一年暴增逾1.48倍，涉及金額亦由8.11億元升至近10.8億元，升幅達32.7%。通訊事務總監梁仲賢強調，通訊辦去年9月與警方及電訊商成立專責小組，從阻截、識別及宣傳3個層面打擊電騙，本月起4大流動網絡營辦商會向接聽來電號碼為「+852」開首的境外來電的市民發出來電信息、或在他們接電話時收取提示短訊，內容為「來電源自香港境外，慎防詐騙」，措施於下月1日起全面執行。

梁仲賢指並非所有「+852」電話都涉詐騙，暫沒計劃全面攔截。

梁仲賢表示，該語音提示會在用戶接聽電話時以廣東話、普通話及英語讀出，前後共約10秒，結束後將如常接上來電；而文字信息則以中英文顯示，並在用戶電話響起時顯示在手機畫面上方。但他指，部分品牌手機或只能顯示在下方，正與相關生產商商討進行改動。他指，有關服務由電訊商免費提供，用戶毋須事先登記、加裝任何程式或在手機上作任何設定。

毋須登記及加裝手機程式

他又提到，本月起部分電訊商已開始阻截從境外打入、模仿本地固網電話號碼的來電，即「+852」加上本地機構或政府部門的電話號碼，亦正着手暫停因涉及電騙案而被舉報、或在短時間內撥打大量可疑來電的本地流動電話號碼，措施今年中全面執行。

此外，通訊辦亦與警方、電訊商、金管局、銀行業界和銀行工會成立工作小組，研究設立「SMS短信發送人名稱」登記制度，要求所有合法公司登記其「地址」，經登記的「地址」將不能由他人使用，否則會被攔截。他稱各方仍正敲定技術方案和實施細則等，冀年底前於銀行業試行，再擴展至電訊商等其他行業，但未有詳細時間表。

電話卡實名制 可疑來電大減

電話卡實名制今年2月起全面實施，梁仲賢引述有電訊商稱，短時間內以本地儲值卡撥出大量可疑電話的數字大減，有個別電訊商更稱跌幅逾9成。他亦表明，非所有「+852」電話都涉詐騙，可能有市民的親友正常地從外地打電話回港，故暫沒計劃全面攔截「+852」電話。