  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
Online有話兒
陶冬天下缸邊隨筆快樂退休我要退休金錢世界財識兼收樓市亮話樓市點評中環人女子愛財生財有道Make Money經濟不停學親子理財馬壇．誌趣市場最熱點財玄廣進點呈分試 你要知
關鍵字：買樓 退休 理財 人民幣 通脹 A股 年金 加密貨幣 新股 中國恒大

10/01/2022

《Online有話兒》今年加息加緊縮，美債息抽升美股仲有無運行？

#理財 #Online有話兒 #加息 #聯儲局
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　話說早排聯儲局公布會議紀錄，內容暗示將會今年最快三月開始加息，一眾銀行股梗係開晒Party慶祝啦！不過加息對整體股市而言係咪好事真係難講，皆因十年期債息已經破埋1.8厘之餘，唔少大行認為周圍已經泡沫處處，情況令人憂慮，唔通今年股市真係難過過舊年？

 

（iStock圖片）

十年期美息率破1.8厘，歐債通常受拖累

 

　　由於市場憧憬聯儲局最快會係三月加息，資金一下由債市流出到美元市場，今日美國十年期債息已經突破1.8厘高位，連帶歐債都同樣受拖累，其中德國國債負利率情況逐步收窄，並有望突破0%水平，市場預計德國央行即將出手，調節債息及利率預測，將有機會惹來更大波動同埋利差。

 

　　英國方面情況都唔太樂觀，而英國國債拋售速度比德國國債更快，目前兩國國債收益率利差超過140個點子，創下3年來高位，而兩國利差不斷擴大，有理由相信英國央行收水速度將會比起歐洲央行更強勁，預計今年英國係年底前加息約100個點子，而德國央行預計都係加得15點子左右。

 

金融危機再度爆發？美銀：泡沫周圍都係

 

　　其實呢次美國寬鬆貨幣政策已經有十年咁耐，先吹谷到美股不停破頂。不過，分析師睇法並唔係咁樂觀，其中美銀分析師認為，如果美聯儲嘅流動性減少，將會導致股票風險溢價同埋利率上升，對於虧損緊嘅科技股、迷因股、以及無內在價值嘅加密貨幣造成較大衝擊。唔通真係周圍都係泡沫?

 

　　而CFRA的ETF研究主管Todd Rosenbluth就認為，資金暫時會轉去更穩定嘅公司，而放棄增長潛力高但不穩定嘅公司，不過Todd認為呢個市場暫時唔算流出太嚴重，就算升幅消退都唔一定係泡沫破裂，因為有機會逆轉情況，目前整個市場處於泡沫爆破與不爆破之間。

 

高盛：預計今年加息四次

 

（iStock圖片）

　　至於大行高盛點睇呢？佢就預計今年聯儲局今年會加息四次，並係七月份開始縮表，可挊會更早，而三、六、九月都會加息，而十二月都加息機會都頗訂，由於12月份會議紀錄中提及，聯儲官員正預備緊比上一輪緊縮更快嘅速度採取行動，以防止高通脹及充分就業所造成的經濟過熱。

 

　　可以睇得出正正因為加息，今年美股、美債同加密貨幣都開頭麻麻，主流股份同比特幣都跌到咩咁，究竟幾時先可以捱得過呢？市場預計可能真係要等首次加息之後股市先會真正消化到個消息，咁就真係要俾小小耐性啦！

 

撰文：李皆穎

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

我要回應

更多Online有話兒文章

你可能感興趣

#理財 #Online有話兒 #加息 #聯儲局

更多財智文章

放大顯示
名廚煮場

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【全港獨家】etnet 新增「MSCI指數」

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk