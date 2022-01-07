2022年是充滿變數的一年，疫情仍然困擾全球經濟，而更加重要的是美國至2008年至今，這個大牛市已經走了13年年，道指納指仍然高踞不下。

過去一年，曾經兩次和全球其中一間最大會計師行的聯席董事比拼眼光。一次是去年2月，他說從看到公司管理的大企業和家族資本的流向，都轉移去買很多實物如黃金時，他認為股市將會大跌。

當時他想以道指28000點或恒指26000點作指標，6月底之前任何一個指數跌穿指標，就是他勝出，否則他請我吃飯。

我不選擇以恒指作為指標，原因是恒指跌穿26000的機會甚高，但對道指企於高位的信心十足，結果至6月底，道指沒有跌穿28000點，我贏了。之後他和朋友堅持要繼續，既然在餐桌上享受他們請的美酒佳餚，總不能不奉陪一下。

當時以為他或許會反過來買上，但他仍然相信道指一定下跌，堅持仍以28000點作為指標，時間訂在12月31日。結果他和朋友又輸了。

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是我比他們優秀嗎？不是，他們看到的接觸到的資訊比我多，而且具啟示性；他們認識的人物都是身家10億美金以上的。我亦不是專業投資者，又不識看圖表，我只是覺得民主黨拜登上台，第一年做總統，總不能不想省省招牌；若道指跌20%，將是甚麼景象？

況且自從2008年金融海嘯，美國決定量化寬鬆以後，美國印銀紙已經去到了一個不能自拔的地步；再加上疫情肆虐，美國聯邦政府既為經濟，亦為社會穩定，竟然透過派錢去籠絡人心。因此許多人一拿了政府派的錢，就去炒股票。這種不健康現象，已經持續一兩年。

許多專業分析員正正認為長期量化寬鬆印銀紙，是一定出事的。對，一定出事，但會是誰遭殃？

簡單的說，操控美國華爾街股市的人，他們完全知道道指一定爆煲，但他們有能力影響在甚麼時候，或者準確的說他們會在何時爆煲前做好風險管理。誰人遭殃才是真正問題，只要不是他們。

今時今日，美國經濟和社會肯定捱不過一次海嘯級的金融衝擊了，因為再印銀紙也沒有多少海外買家。但不要忘記的是總統拜登簽署了萬多億美元法案，以改善和重建國內基建設施。這些錢雖然也是印出來，不會走進虛擬世界炒股票，而是用來起路建橋做發電站，這對實體經濟是有好處的，而且會帶來不少就業機會。

大家都知道不斷印銀紙，將會引發通脹，但美國不斷印銀紙，國內通脹長期偏低，若不是去年疫情的供應鏈失衡緊張，以及原材料價格急升而引致通脹，根本不會見到美國有通脹。

當全球70%的貿易以美元結算，請問哪一個國家不用儲備美元？當石油只用美元結算時，請問哪一個國家可以沒有美元？美國就是以此把大量美元，順道也把國內通脹輸去這些國家。

今年美國有中期選舉，將會選出一半參眾議員。民主黨不想股市差經濟差，這樣對他們保持現狀最好，有利下屆總統競選；但共和黨則希望經濟氣氛差，會對她有利，尤其特朗普有捲土重來之意。於特朗普言，美國經濟出事對他是天賜良機；所以今年充滿危機。

恒指節節下挫，不是壞事，她比道指和全球股市都跌得早跌得深，到道指大瀉開始轉勢時，恒指可以揚帆再起。

祝各位讀者2022年，豐足富滿。