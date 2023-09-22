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22/09/2023

公眾人物個樣，比虛擬貨幣更難捉摸

#張國榮 #Movie & Drama #虛擬貨幣 #Photoshop #鍾楚紅 #JPEX #陳怡 #JPEX名人 #Retouch #JPEX案件
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  • 月巴氏

    月巴氏

    月巴氏

    人一個。
    怕寫字，但日日寫字。
    怕見人，但要訪問人。

    Instagram：fatmoonba

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　　過去一星期最重要新聞——虛擬貨幣案。

 

　　但這個欄不是教投資不是寫財經，況且我根本不識；而事實上絕大部分人留意到的，不是虛擬貨幣的原理和背後操作，而是拋頭露面宣傳推廣的人，做網上直播時一個樣，在現實世界被帶回協助調查時卻又另一個樣？明明同一個人，為何存在那麼大偏差？

 

YouTuber 陳怡獲釋後拍片交代現況，以及被捕時的外貌和打扮。

Photo：網絡截圖

 

　　看Apple TV+最新紀錄片《超模傳奇》（The Super Models），提到Cindy Crawford和Naomi Campbell這些Model出道和走紅的年代，並沒有相片Retouch，影一輯相影一個Cover，關鍵，就是攝影師撳快門那一下，主要的修飾，不在撳快門後，而在撳快門之前的Set燈步驟，所以，攝影師在Set燈時會思考良久，會很小心。

 

《超模傳奇》描述Cindy Crawford 和 Naomi Campbell等名模的奮鬥故事。

Photo：網上圖片

在沒有Photoshop的年代，《Leslie》封套由設計師陳幼堅用噴畫方式潤飾。

Photo：網上圖片

 

　　到了現在，不是不小心，但肯定可以大為放心，因為燈Set得不好，也可以事後用軟件調校光與暗和色調——但最需要調校的並不是環境，而是作為相片主體的那個人——月巴的，可以執瘦；沒有腰的，可以執番條腰出來；在臉上代表老的乜紋物紋，一律可以執走……總之，最後被登出來（不論是在網上抑或紙上）的這個人，一定不會完全等同當初被拍下來的那個人，但這個人跟那個人，明明同一個人。

 

　　於是出現了不少認知障礙：某位已屆中年的女星，在IG Po的相明明每一張都洋溢少女味，為甚麼出席公開活動時完全不見少女味（但一眾網媒依然會寫她充滿少女味）？某演員在他的新戲宣傳品上望落不肥不瘦，為甚麼出來接受訪問時會突然變脹？

 

　　這種視覺偏差，在某程度上已成共識。做訪問，聽到藝人或經理人會對攝影師說的，不再是「唔該影得好啲」，而是「麻煩執得好啲」（有部分還會註明哪些地方部位要執得重手一點）。

 

　　過去，What you see is what you get。

 

　　現在呢，What you see is what someone retouched。

 

　　Retouch後的結果，其實只是一個電腦File，不真實存在於實體世界；而同一個人（經由不同人Retouch後）可以擁有無數個變化與效果，比虛擬貨幣，更難捉摸。

 

　　歷年來，只會有人介意你把他／她樣貌身形執得不夠多，而絕少有人介意你Retouch他／她——我只遇過一位，鍾楚紅。

 

鍾楚紅擺在社交媒體的相片，自然無添加。

Photo：鍾楚紅微博

 

 

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