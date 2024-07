《全謊位登月》：Scarlett Johansson 60年代時尚打扮出演、集浪漫和史實於一身的喜劇！人類登月究竟是真是假？

1969年,阿波羅11號成功帶人類首次登陸月球。在這55年間,不時也有陰謀論指當年的登月是美國太空總署(NASA)為了贏得太空競賽而策劃的一場騙局。多年過去,事情屬真屬假無人知曉,不過近日上映的《全謊位登月》(FLY ME TO THE MOON)便以阿波羅11號為主軸,重現當年的登月事件。

電影原名《FLY ME TO THE MOON》,腦內頓時響起那同名歌曲的浪漫意境;中文譯名的《全謊位登月》,在浪漫氛圍中點綴了一絲搞笑意味,十分切合這部浪漫喜劇電影,不說不說,這名字改得好。

電影由大家熟悉的《黑寡婦》Scarlett Johansson和《白宮末日》的Channing Tatum主演,相信除了登月主題,Scarlett Johansson是不少影迷入場的原因,畢竟她這次不再是黑寡婦,而是60年代的營銷奇才Kelly Jones。

1960年代正值冷戰時期的太空競賽,美國和蘇聯接連向太空發射人造衛星和探測器,載人太空船成為了美國的人的American Dream。為嬴得支持,Kelly Jones(Scarlett Johansson 飾)被挖角至NASA,替當局提升公眾,卻和認真的火箭發射總監Cole Davis(Channing Tatum飾)水火不容,至二人被迫進行「扮登月」的後備計劃,最後共同完成任務。

作為不少科幻電影的題材,登月大多也離不開「熱血」、「艱辛」、「團結」這類元素。但這次《全謊位登月》卻把這件史實以浪漫喜劇方式呈現,原來是來自These Pictures主管Keenan Flynn的一個大膽想法:「如果1969年7月20日,在數百萬人眾目睽睽之下,只有耳聽的大氣電波登月陳述是『真實』,而眼見的畫面卻是荷里活級『造假』的製作,那會怎樣?」

《全謊位登月》以「謊言」為招徠,Scarlett Johansson和Channing Tatum的對手戲是電影的關鍵,Cole為登陸月球做萬全準備、Kellly則到處推為NASA、秘密進行拍攝扮登月的影片。一剛一柔的二人火花四濺,中間所穿插的愛情線、史實和搞笑橋段比重剛好,讓觀者看得過癮。

電影雖長達二小時多,卻毫無悶場位,是近年難得一見的成功商業爆谷片。值得一提的是,電影中Scarlett Johansson的60年代時尚打扮十分亮眼,穿著鮮色的迷你裙和高跟鞋在太空基地走來走去,和務實的工程師們形成鮮明對比,光是看她的造型已值回票價。

《全謊位登月》預告片