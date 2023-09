轉季護膚｜除了早C晚A ，還有早C晚B！Kiehl’s、Philosophy兩大護膚公式，抗氧保濕、舒緩轉季肌膚問題

View this post on Instagram

針對色班的Clearly Corrective Dark Spot Solution 醫學維C淡斑精華($1300/100ml),高穩定性活性維命他 C ,有效減淡色斑,令膚色剔透亮白。而針對紋理的Powerful-Strength Line-Reducing Concentrate醫學雙維他命C抗氧亮活精華($1040/100ml), 12.5%高濃度維他命 C 結合透明質酸,即時填補細紋,持續使用有淡紋作用。

View this post on Instagram

前女性網站Head Of Content,從美容編輯、美容品牌市場策略顧問再到Digital Marketing,工作離不開Health & Beauty。2021再度Get It Beauty!每周跟讀者分享美事。