轉季護膚｜除了早C晚A ，還有早C晚B！Kiehl’s、Philosophy兩大護膚公式，抗氧保濕、舒緩轉季肌膚問題

近兩年美容界流行的護膚公式「早C晚A」，賣點是美白、緊緻毛孔、抗氧和淡化紋理。相信不少女生也曾想美白肌膚而用維他命C，又或是想收細毛孔和淡化細紋而使用維他命A衍生物（Retinol），但經過品牌的推廣，就會想嘗試「早C晚A」會否帶來倍效作用。

要實行「早C晚A」其實非常簡單，早上使用維他命C的護膚品，晚上使用維他命A衍生物的護膚品，以日間防禦、夜晚修護的概念來達到1+1> 2的修護效果。但當中亦有一些事項需要留意，首先當然是要選購質量可靠的產品，除了在曝光率較高的Kiehl’s 外，很多美國品牌如Skin Ceuticals 和 The Ordinary都有相關產品。

日間使用維他命C能協助肌膚抵禦陽光紫外線的傷害和老化因子侵襲，此外，維他命C亦有促進肌膚緊實的作用，有助預防彈力流失，然而維他命C太容易氧化，有少部份人剛使用維他命C時會肌膚泛黃，極大機會是維他命C氧化使角質層染黃了，只要角質代謝後就會消失，不需要太過擔心。夜晚是肌膚修護的黃金時間，加上維他命A衍生物對肌膚有極佳修護效果，所以休息時正好讓護膚成份發揮作用。

很多人在「早C晚A」的初期，肌膚會感到微刺泛紅，但若情況輕微，沒有覺得不適，過渡期後就會恢復正常。至於過渡期的長短也會因人而異，可能三五七天，通常28天皮膚新陳代謝週期後，大部份人都會會感受到「早C晚A」的改善效果。假如你未曾用過這兩類產品，建議循序漸進地使用，先少量塗抹或是局部使用，確認肌膚的反應再開始全面每日使用較為安全。最後，進行「早C晚A」的同時，一定要配合到位的保濕和防曬護理，才可以達到最佳效果。

Kiehl’s「早C晚A」：幫助用家更精準地針對肌膚需要！

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針對色班的Clearly Corrective Dark Spot Solution 醫學維C淡斑精華（$1300/100ml），高穩定性活性維命他 C ，有效減淡色斑，令膚色剔透亮白。而針對紋理的Powerful-Strength Line-Reducing Concentrate醫學雙維他命C抗氧亮活精華（$1040/100ml）， 12.5%高濃度維他命 C 結合透明質酸，即時填補細紋，持續使用有淡紋作用。

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敏感肌也適合使用的 Retinol Skin-Renewing Daily Micro-Dose Serum醫學淡紋緊緻再生精華（$570/30ml）， 蘊含有 0.1% A 醇，循序漸進讓肌膚適應，配方溫和強效，達至2週細緻毛孔、4週擊退皺紋。而追求更快見效可選用Retinol Fast Release Wrinkle-Reducing Night Serum 醫學速效淡紋活注精華（$860/28ml）， 蘊含 0.3% 高活性 A 醇，深入滲透 15 層表皮層，進一步加速細胞更新，精準撫平細紋同時擊退頑固皺紋，添加維他命原 B5、甘油，為肌膚保濕。

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Philosophy防敏護膚公式：早C晚B

對於比較脆弱的肌膚，維他命C的美白+ 維他命A的去角質，雙重高效抗氧抗老化的功效可能太aggresive ，那你可以先嘗試philosophy 提倡的「早C晚B」，原理是以具修復皮膚屏障、舒緩及抗發炎，幫助改善粗大毛孔、改善膚色不均和撫平細紋皺紋的速效修護維他命B3粉，代替刺激度高的維他命A，同時可根據肌膚狀態隔晚用速效保濕維他命B5粉提高肌膚的防禦力，日間則用速效亮顏維他命C粉，提亮暗沉膚色和提升肌膚的彈性。

「早C晚B」和「早C晚A」同樣有抗氧保濕和淡紋亮肌的功效，但同時也可舒緩轉季引起的肌膚不穩定情況。

Turbo Booster C速效亮顏維他命C粉 （$295/7.1g），蘊含99.8%的抗氧化維他命C，對抗紫外線下肌膚暗黃、痘印等問題，預防肌膚老化，煥發光采。Turbo Booster B3速效修護維他命B3粉 （$295/7.1)，主要成分為Niacinamide（菸鹼醯胺）， 經臨床實證，100% 的女性皮膚更緊緻和提升光澤，98% 的女性皺紋及魚尾紋得到改善。Turbo Booster B5速效保濕維他命B5粉 （$295/7.1g）主要成分為Panthenol（泛醇），經過臨床實證，100％的女性使用 1 次後補水 48 小時，81%的女性皮膚屏障功能得以改善。三款產品都是粉狀，以1:1混合精華或面霜使用便可。

查詢：Philosophy