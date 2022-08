Dior馬面裙事件：為一條半身裙、一句產品簡介而聲討抗議，是理直氣壯還是小題大做？

Dior被內地網民指控抄襲中國馬面裙事件已經發酵了一個星期有多,在今個月23日下午,更有約50名中國留學生走到巴黎香榭麗舍大道Dior店外示威。只不過是一條半身裙,品牌官網產品簡介的兩句「標誌性的DIOR廓形,是一款全新的優雅時尚單品。」就已經令十幾億中國人怒不可遏,情緒達到失控邊緣,有這個必要嗎?

馬面裙的歷史有多厲害,Dior有否文化挪用,我沒有興趣去深究。既然一眾內地網民都在抨擊Dior的用詞,指控他們歪曲事實將馬面裙設計寫成原創設計,我就斟酌Dior的用詞作出簡單分析。「廓形」一詞英文稱為silhouette,即是一件衣服的輪廓外形,最經典例子如Christian Dior在50年代發明的New Look、A-line、H-line、Y-line和Tulip-line裙子,而「廓形」和「設計」是兩回事,馬面裙的打褶和裙門重曡效果才稱為「設計」,既然如此,又何以見得Dior在文字上掠奪了馬面裙的設計?有人認為「是一款全新的優雅時尚單品」中的「全新」一詞就是掠奪證據,那不如看看Dior官網英文版本,他們寫道「A hallmark Dior silhouette, the mid-length skirt is updates with a new elegant and modern variation。」

很多網民應該不知道,所有國際品牌的文字翻譯工作,都一定是由法文、意大利文和英文,再翻譯成中文和其他國家語言,所以Dior的做法必定是由巴黎總部提供法文文字,然後才翻譯成英文,再由中國人把英文翻譯成中文,而內地的簡體譯本,與香港及台灣所翻譯成的繁體版因為地區性亦不一樣,所以便出現了「採用Dior造型的經典設計」這個文字版本。若要斟酌對與錯,由英文翻譯中文這過程已經出現錯誤,因為正確翻譯應該是「標誌性的DIOR廓形,這半身裙以新式優雅與現代變奏重新演繹。」而這個其實微不足道的誤譯,最後卻演變成被內地網民拿來聲討Dior的理據,又合理嗎?為甚麼沒有人想過其實是翻譯員的責任?

但如果你依然認為Dior抄襲馬面裙已經是鐵證如山,管他有沒有用文字交代,好吧,那請問國寶級設計師郭培,還有Mo & Co、JNBY、SHEIN、DAZZLE等中國服裝品牌在推出tuxedo、tailcoat、trench coat和corset設計的時候,你有沒有想過這些具歷史的設計都是源自歐美國家,你會去批評他們抄襲和掠奪外國文化嗎?我們祖國的大品牌何嘗不是連一句鳴謝別人的說話也沒有。既然如此,你又憑甚麼要求Dior道歉?憑甚麼走出來示威抗議?