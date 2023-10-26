派對之選！媲美香檳的德國氣泡酒！3瓶高CP值的Sekt，夾雜果香、帶著烤烘氣息！

有酷愛氣泡酒的夫妻朋友，一年365日的酒櫃裹都存放了大量氣泡酒，而他們喝酒的方式是隨心而行，有時甚至覺得他倆就像喝一般飲料般隨性。不意外的是，在酒櫃裹輕易發現一大堆CP值極高的德國美酒Sekt。

德國氣泡酒Sekt是種親和力高的美酒，所選用的葡萄品種並沒嚴格限制，普遍Pinot Gris、Pinot Noir等葡萄在德國都經常被選用。相信喝過Sekt氣泡酒的朋友其實不少，但你知道其名字由來嗎？Sekt在德語就是直譯的「氣泡酒」，而當中絕大部分是以鋼缸釀酒法制造，僅約2%屬於貴價高質酒，酒莊會以成本更高的傳統制法釀造。不過有趣的現實情況是，德國市面上約有九成Sekt的原酒皆是來自其他歐洲國家包括意大利、西班牙或法國等，這些原酒一般是酒莊從歐盟國家搜購回來後，生產商再進行二次發酵制成，風格通常屬乾（Trocken）或半乾（Halbtrocken）。高質的Sekt氣泡酒會採用高檔次的葡萄如Riesling、Pinot Blanc、Pinot Gris和Pinot Noir等，其酒本身的質量甚至可以媲美香檳，但一般僅供內需，甚少出口。這些最優質的Sekt一般都屬年份氣泡酒，並在酒標上列明村落和莊園名字，以示對風土之崇敬有嘉。

1/ Ökonomierat Rebholz ‘R Pi No’ Rose Sekt Brut 2010

其家族釀酒歷史可追溯至十六世紀，而現在的莊園亦已使用了超過百年。22公頃的葡萄園由Hansjörg Rebholz主理，他是推動Grosses Gewächs分級的支持者之一，以生物動力法耕作。每年釀造約一萬箱酒釀，包括白葡萄酒、紅葡萄酒及氣泡酒。

這瓶酒的氣泡細密，帶著紅布冧、西梅、乾紫羅蘭及點點烤烘氣息。入口帶良好而細致的酸度，展現出紅果的香氣，以及點點野莓味，還有強烈的礦石風味。收結柔順，細膩的單寧正好平衡口感。

2/ Hansjörg Rebholz "PI" no. "Gold" Sekt Extra Brut 2008

自2002年Rebholz被選為年度釀酒師以來，其酒窖一直是德國酒莊中的領導者之一。自80年代末起，Hans-Jörg採用有機種植、不干預釀酒法及生物動力法。這些獨特的理念構建Rebholz酒釀別具一格的魅力。

此酒主要采用Pinot Noir、Chardonnay兩種葡萄釀造。酒體呈淡金色，聞香有一抹蘋果、熱帶水果和奶油。入口不甜，帶有礦物質和清爽的酸度。

3/ Barth Sekt Pinot Noir Rose Brut NV

Barth家族的葡萄酒歷史悠久，並且世代相傳。他們致力於創造獨特的葡萄酒，質量卓越。以手工挑選所有的葡萄，使用有機種植的方式培育葡萄。自1999年以來，Barth酒莊已經躋身成為VDP的一員。

這支NV擁有非常清新的水果餡餅的香味，夾雜檸檬，柑橘的味道。在口感上，氣泡帶來活潑的熱帶水果，桃子，新鮮的菠蘿，和一點覆盆子的酸甜氣息。回味細膩明快。適合與海鮮等鮮美食物搭配。