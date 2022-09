3間醉愛酒吧推介：陸羽茶室樓上喝玩味煲仔飯Cocktail、干邑老火湯！新酒店Whisky Bar味遊世界、半島酒吧重開經典重溫

The Journey to 25:00包括6杯雞尾酒,每位價錢只是$588,真的未出發先興奮。雞尾酒品味套餐只限於吧枱享用,因為Kenzo希望與客人互動:「在香港,大部人去酒吧都會選擇坐在隱蔽的位置,只與朋友聊天,可是品嘗omakase卻會極力要求坐吧枱。」其實酒吧的bar tender就是餐廳的廚師,只要是有誠意有心,我一向尊重和欣賞,加上要求多多又愛八卦,所以我通常選擇吧枱。

