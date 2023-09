月亮首飾 | 以明月和兔子為靈感的珠寶首飾，將月亮的光芒與溫柔戴上身！

彎月形的首飾可以追溯到維多利亞(Victorian)至新藝術風格(Art Nouveau)年代,當時的首飾設計充滿神話色彩,而羅馬的狩獵女神Diana便是其中一個熱愛的題材。以弓及箭為武器,女神Diana亦都是goddess of the moon,所以她亦是以彎月作為她的徽號。

