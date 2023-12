Pantone 2024 | 珍貴海螺珠成年度顏色！國際女星Elizabeth Taylor最愛！每隻女王螺得一粒，僅2至3成達寶石級！

每年尾顏色權威Pantone都會選出來年“Color of the Year”, 而2024年的年度顏色是Peach Fuzz,一種比較柔和的桃色,一種揉合了橙及粉紅色的顏色。我第一眼見到Peach Fuzz,不期然便聯想到Conch Pearl 海螺珠。海螺珠有多種顏色例如白色、米黃、及最得人喜愛的粉紅色。

You May Also Like