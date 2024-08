玄學入門 | 從紫微斗數睇出一個人的聰明才智！機智才女急才可挽救婚姻、拓展事業？

古今才女的急才豐富了自己的生命,也豐富了凡人的想象。

廣告界傳聞:香港傳奇才女林燕妮,在其事業高峰、於黃與林廣告公司「揸弗」時,有一次以其美貌與智慧,克服了一個常人無法克服的困難。

據說一次她策劃一個重磅廣告,要在五星級酒店取景,但若堂堂正正去申請,不但需時,而且碰壁的機會極高,她於是膽粗粗、心細細地率領拍攝團隊,悄悄地進駐酒店開工,酒店員工當然上前阻止,才女一於使用「拖」字訣,派手下與對方周旋,自己則躲在暗處指揮。結果酒店出動總經理來驅趕,才女這時才從暗處凌波微步地走出來、儀態萬千地對他說 “ I’m sorry we have to meet under these circumstances."(抱歉我們在這種情況下相遇)。老外登時被電暈了。在他暈浪期間,制作隊伍當然加快拍攝,順利完工,然後在美女的巧笑倩兮中「快閃」了。

這位現代才女以機智開展事業;古代才女則以才情感動夫婿。

話說唐朝有位才子,名麥愛新,在考取功名後,因妻子色衰而愛弛、想納新歡,即興寫了上聯,隨意放在案頭:

「荷敗蓮殘,落葉歸根成老藕。」

妻子看了,也沒一哭二罵三上吊,卻從容揮筆擬就下聯:

「禾黃稻熟,吹糠見米現新糧。」

上下兩聯皆以植物的成熟階段貫串意象,妻子的回應,精彩尤勝上聯,不只音韻意蘊俱佳,其中以「新糧」對「老藕」,更是畫龍點晴,「新糧」與「新娘」同音,風趣清新,落落大方,可謂有創意、無醋意。麥愛新看了大為感動,竟然不愛新、而愛才了,於是打消了納妾的念頭。

妻子喜見良人回心轉意,寫下感激之情:「老公十分公道」,才子對以「老婆一片婆心」,據說自此漢語有了「老公」一詞,而「老公」、「老婆」就成了夫妻之間的暱稱。

要看聰明才智,紫微斗數有清楚的啟示。

首先看主曜,太陰、天機等屬於用腦星系,喜歡思考,而且有書緣,容易學有所成,再輔以與文化藝術有關的星曜,如文昌、文曲、天才、博士等,一定有文采、轉數快,天生有機智、口才。這些星曜入命宮或三方四正會照,都表示才智過人。當然,這些星所發揮的威力也視乎星盤格局的高低,例如配合日月並明(太陽太陰都明亮),便是出色的領袖、機警醒目,遇事往往有神來之筆,能化挑戰為機遇、大獲全勝。