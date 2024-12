金球獎公布提名名單！ 《魷魚遊戲2》未播映已入圍角逐最佳劇集獎 Ariana Grande以《魔法壞女巫》首度入圍

國際界影視界的盛事,《第82屆金球獎》(Golden Globe Awards)即將於明年1月6日舉行,日前公布提名名單,當中由李政宰、李炳憲等人主演的《魷魚遊戲2》,未播出已經入選提名名單。而劇集類別,《大熊餐廳》(The Bear)獲5項提名,電影類獎項以音樂劇《Emilia Pérez》則有10項提名。

由李政宰、李炳憲、魏化儁、任時完、姜河那、朴成焄和梁東根演出的韓國劇集《魷魚遊戲2》即將回歸,今次仍然有第一季客串的孔劉再次參與特別演出。大家都期待著這套劇於12月26日上線,而這劇亦帶來好消息,在《第82屆金球獎》公布的提名名單中,《魷魚遊戲2》成功入選,入圍爭奪劇情組最佳劇集獎。

《魷魚遊戲2》面對強勁的競爭對手,將與《The Day of The Jackal》、《幕府將軍》(Shogun)、《頭號外交官》(The Diplomat)、《史密夫決戰史密妻》(Mr. and Mrs. Smith)以及《翻盤特工隊》(Slow Horses)爭奪劇集獎。

可惜,《魷魚遊戲2》的演員沒有入圍個人獎項,而《幕府將軍》3位演員真田廣之、澤井杏奈與淺野忠信分別入圍劇情組最佳男女主角與男配角提名。真田廣之曾在《艾美獎》稱帝,今次爭視帝對手則有《翻盤特工隊》加利奧文(Gary Oldman)和《The Day of The Jackal》的愛迪雷美(Eddie Redmayne)。

在視后方面戰況激烈,多次入圍競逐的妮歌潔曼(Nicole Kidman)、安祖蓮娜祖莉(Angelina Jolie) 之外,還有英國女星琦溫斯莉(Kate Winslet)和Selena Gomez同樣有兩項提名,至於亞莉安娜(Ariana Grande)以《魔法壞女巫》首度入圍金球獎。

劇集入圍最多提名的,在電影類獎項,以音樂劇《Emilia Pérez》10項入圍最多;影集類則是《大熊餐廳》入圍5項稱首。至於日劇《幕府將軍》則有4項提名。

《第82屆金球獎》提名名單:

電影類

戲劇類最佳影片:

《粗獷派建築師》

《巴布狄倫:搖滾詩人》

《Conclave》

《沙丘:第二部》

《Nickel Boys》

《September 5》

音樂及喜劇類最佳影片:

《艾諾拉》

《挑戰者》

《Emilia Pérez》

《跳痛之旅》

《懼裂》

《魔法壞女巫》

最佳導演:

《Emilia Pérez》Jacques Audiard

《艾諾拉》西恩貝克(Sean Baker)

《Conclave》Edward Berger

《粗獷派建築師》Brady Corbet

《懼裂》柯洛里法吉特(Coralie Fargeat)

《你是我眼中的那道光》Payal Kapadia

戲劇類最佳男主角:

《粗獷派建築師》安德林布洛迪(Adrien Brody)

《巴布狄倫:搖滾詩人》提摩西夏勒梅(Timothée Chalamet)

《Queer》丹尼爾克雷格(Daniel Craig)

《Sing Sing》科爾曼多明戈(Colman Domingo)

《Conclave》雷夫范恩斯(Ralph Fiennes)

《The Apprentice》賽巴斯汀史坦(Sebastian Stan)

戲劇類最佳女主角:

《The Last Showgirl》潘蜜拉安德森(Pamela Anderson)

《Maria》安潔莉娜裘莉(Angelina Jolie)

《Babygirl》妮可基嫚(Nicole Kidman)

《隔壁的房間》蒂妲史雲頓(Tilda Swinton)

《I’m Still Here》費南妲托雷斯(Fernanda Torres)

《Lee》凱特溫斯蕾(Kate Winslet)

音樂及喜劇類最佳男主角:

《跳痛之旅》傑西艾森柏格(Jesse Eisenberg)

《異教詭屋》休葛蘭(Hugh Grant)

《Saturday Night》加布里埃爾拉貝爾(Gabriel LaBelle)

《憐憫的種類》傑西普萊蒙(Jesse Plemons)

《當殺手戀愛時》葛倫鮑威爾(Glen Powell)

《非常男人》賽巴斯汀史坦(Sebastian Stan)

音樂及喜劇類最佳女主角:

《Nightbitch》艾美亞當斯(Amy Adams)

《魔法壞女巫》辛西婭艾利沃(Cynthia Erivo)

《Emilia Pérez》卡洛斯賈斯康(Karla Sofía Gascón)

《艾諾拉》麥琪麥迪遜(Mikey Madison)

《懼裂》黛咪摩爾(Demi Moore)

《挑戰者》Zendaya

最佳男配角:

《艾諾拉》Yura Borisov

《跳痛之旅》基倫考克金(Kieran Culkin)

《巴布狄倫:搖滾詩人》艾德華諾頓(Edward Norton)

《粗獷派建築師》Guy Pearce

《The Apprentice》傑瑞米史壯(Jeremy Strong)

《神鬼戰士II》丹佐華盛頓(Denzel Washington)

最佳女配角:

《Emilia Pérez》Selena Gomez

《魔法壞女巫》亞莉安娜(Ariana Grande)

《粗獷派建築師》Felicity Jones

《懼裂》Margaret Qualley

《Conclave》Isabella Rossellini

《Emilia Pérez》柔伊莎達娜(Zoe Saldaña)

最佳劇本:

《Emilia Pérez》

《艾諾拉》

《粗獷派建築師》

《跳痛之旅》

《懼裂》

《Conclave》

最佳原創配樂:

《Conclave》

《粗獷派建築師》

《荒野機器人》

《Emilia Pérez》

《挑戰者》

《沙丘:第二部》

最佳原創歌曲:

《THE LAST SHOWGIRL》BEAUTIFUL THAT WAY

《挑戰者》COMPRESS / REPRESS

《Emilia Pérez》EL MAL

《更好的人》FORBIDDEN ROAD

《荒野機器人》KISS THE SKY

《Emilia Pérez》MI CAMINO

最佳動畫片:

《Flow》

《腦筋急轉彎2》

《Memoir of a Snail》

《酷狗寶貝之復仇企鵝》

《荒野機器人》

最佳外語片:

《你是我眼中的那道光》

《Emilia Pérez》

《The Girl With the Needle》

《I’m Still Here》

《一念菩提》

《沒有煙硝的山村》

電視類

劇情類最佳影集:

《The Day of the Jackal》

《頭號外交官》

《史密斯夫婦》

《幕府將軍》

《外放特務組》

《魷魚遊戲》

音樂及喜劇類最佳影集:

《小學風雲》

《大熊餐廳》

《紳士追殺令》

《天后與草莓》

《天作不合的我們》

《破案三人行》

最佳迷你劇集及電視電影:

《馴鹿寶貝》

《免責聲明》

《怪物:梅內德斯弒親兄弟檔》

《企鵝人》

《雷普利》

《True Detective: Night Country》

劇情類最佳男主角:

《史密斯夫婦》唐納葛洛佛(Donald Glover)

《無罪的罪人》傑克葛倫霍(Jake Gyllenhaal)

《外放特務組》蓋瑞歐德曼(Gary Oldman)

《The Day of the Jackal》艾迪瑞德曼(Eddie Redmayne)

《幕府將軍》真田廣之

《Landman》比利鮑伯松頓(Billy Bob Thornton)

劇情類最佳女主角:

《Matlock》凱西貝茲(Kathy Bates)

《龍族前傳》艾瑪達西(Emma D'arcy)

《史密斯夫婦》瑪雅埃斯金(Maya Erskine)

《黑鴿》綺拉奈特莉(Keira Knightley)

《頭號外交官》凱莉羅素(Keri Russell)

《幕府將軍》澤井杏奈

音樂及喜劇類最佳男主角:

《天作不合的我們》亞當布洛迪(Adam Brody)

《臥底老紳士》泰德丹森(Ted Danson)

《破案三人行》史提夫馬丁(Steve Martin)

《誠實診療室》傑森席格爾(Jason Segel)

《破案三人行》馬丁肖特(Martin Short)

《大熊餐廳》傑瑞米艾倫懷特(Jeremy Allen White)

音樂及喜劇類最佳女主角:

《天作不合的我們》克莉絲汀貝爾(Kristen Bell)

《小學風雲》昆塔布倫森(Quinta Brunson)

《大熊餐廳》阿尤艾德維利(Ayo Edebiri)

《破案三人行》賽琳娜戈梅茲(Selena Gomez)

《阿嘉莎:無所不在》凱薩琳哈恩(Kathryn Hahn)

《天后與草莓》珍史瑪特(Jean Smart)

最佳迷你劇集及電視電影男主角:

《企鵝人》柯林法洛(Colin Farrell)

《馴鹿寶貝》理查蓋德(Richard Gadd)

《免責聲明》凱文克萊(Kevin Kline)

《怪物:梅內德斯弒親兄弟檔》庫柏科赫(Cooper Koch)

《A Gentleman in Moscow》伊旺麥奎格(Ewan McGregor)

《雷普利》安德魯史考特(Andrew Scott)

最佳迷你劇集及電視電影女主角:

《免責聲明》凱特布蘭琪(Cate Blanchett)

《True Detective: Night Country》茱蒂佛斯特(Jodie Foster)

《企鵝人》克莉絲汀米利歐提(Cristin Milioti)

《古柯鹼教母葛蕾斯達》索菲婭薇格拉(Sofía Vergara)

《Feud: Capote vs. The Swans》娜歐蜜華茲(Naomi Watts)

《The Regime》凱特溫斯蕾(Kate Winslet)

影集最佳男配角:

《幕府將軍》淺野忠信

《怪物:梅內德斯弒親兄弟檔》哈維爾巴登(Javier Bardem)

《誠實診療室》哈里遜福特(Harrison Ford)

《外放特務組》傑克洛登(Jack Lowden)

《La Maquina》迪耶哥路那(Diego Luna)

《大熊餐廳》艾邦摩斯貝克許(Ebon Moss-Bachrach)

影集最佳女配角:

《大熊餐廳》麗莎科倫扎亞斯(Liza Colón-Zayas)

《天后與草莓》漢娜愛賓德(Hannah Einbinder)

《雷普利》達科塔芬妮(Dakota Fanning)

《馴鹿寶貝》潔西卡甘尼(Jessica Gunning)

《頭號外交官》艾莉森珍妮(Allison Janney)

《True Detective: Night Country》卡莉瑞斯(Kali Reis)