周末好去處 | 暑假8大商場夢幻打卡位！罐頭豬LuLu / 夢幻大樹配絕美小燈泡 / 童年回憶3米高天線寶寶 / 懷舊玩具鐵皮機械人

天氣這麼熱,真的不想到室外的地方,但室內又有甚麼好去處呢?每逢暑假,很多商場都會訂立不同的主題,設置各式各樣的打卡位。今次為大家整合了8個商場的打卡位,主題有罐頭豬LuLu豬、Hello Kitty 、天線寶寶等等,快點把握時間去打卡吧!

商場打卡位│1. The ONE:同LuLu豬去旅行4大打卡位

The ONE 在今個暑假推出「The ONE x TOYZEROPLUS x LuLu豬夏日Chill級旅『豚』」,主打罐頭豬LuLu豬,可愛呆萌的LuLu豬會以不同的造型,帶大家展開向日葵探險旅程。大家可以和LuLu豬一起拖喼、坐電車、騎單車及在相機內拍照,如果喜歡LuLu豬的話,就記得要去打卡了。

圖片來源:FB@ The ONE

圖片來源:FB@ The ONE

圖片來源:FB@ The ONE

圖片來源:FB@ The ONE

另外,同場有「LuLu豬夏日Chill級旅『豚』期間限定店」,可以買到各式各樣的LuLu豬產品。

圖片來源:FB@ The ONE

The ONE x TOYZEROPLUS x LuLu豬夏日Chill級旅「豚」

地址:The ONE UG2 中庭

日期:即日起至8月31日

時間:上午10時至下午10時

詳情:https://www.facebook.com/TheONE/posts/pfbid0wSnUP5NbxqQitwX2k4bFAnJXNsF2Rthy2iKEQGbn3D1oumsCQtAB1Y1KxGZrxQ4Gl

