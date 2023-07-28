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28/07/2023

周末好去處 | 暑假8大商場夢幻打卡位！罐頭豬LuLu / 夢幻大樹配絕美小燈泡 / 童年回憶3米高天線寶寶 / 懷舊玩具鐵皮機械人

#室內好去處 #暑假 #商場 #打卡位 #商場打卡位 #life@KCC #The ONE #東薈城名店倉 #青衣城 #德福廣場 #YOHO Mall #新都城中心 #時代廣場 #週末好去處 #親子活動 #打卡熱點 #輕旅行
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Text: Sammy Leung

　　天氣這麼熱，真的不想到室外的地方，但室內又有甚麼好去處呢？每逢暑假，很多商場都會訂立不同的主題，設置各式各樣的打卡位。今次為大家整合了8個商場的打卡位，主題有罐頭豬LuLu豬、Hello Kitty 、天線寶寶等等，快點把握時間去打卡吧！

 

商場打卡位│1. The ONE：同LuLu豬去旅行4大打卡位

 

　　The ONE 在今個暑假推出「The ONE x TOYZEROPLUS x LuLu豬夏日Chill級旅『豚』」，主打罐頭豬LuLu豬，可愛呆萌的LuLu豬會以不同的造型，帶大家展開向日葵探險旅程。大家可以和LuLu豬一起拖喼、坐電車、騎單車及在相機內拍照，如果喜歡LuLu豬的話，就記得要去打卡了。

 

圖片來源：FB@ The ONE

圖片來源：FB@ The ONE

圖片來源：FB@ The ONE

圖片來源：FB@ The ONE

 

　　另外，同場有「LuLu豬夏日Chill級旅『豚』期間限定店」，可以買到各式各樣的LuLu豬產品。

 

圖片來源：FB@ The ONE

 

The ONE x TOYZEROPLUS x LuLu豬夏日Chill級旅「豚」

地址：The ONE UG2 中庭

日期：即日起至8月31日

時間：上午10時至下午10時

詳情：https://www.facebook.com/TheONE/posts/pfbid0wSnUP5NbxqQitwX2k4bFAnJXNsF2Rthy2iKEQGbn3D1oumsCQtAB1Y1KxGZrxQ4Gl

 

下一頁：6米高Hello Kitty女皇+幻彩城堡

 

 

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