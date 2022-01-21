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素心Cook
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21/01/2022

懷念兒時味道！新年自製「迎春賀歲蘿蔔糕」，葷素都啱！

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    藍婷

    藍婷｜活得精彩創辦人暨總導師｜企業及個人形象及禮儀教練| 素食力行者暨專欄寫作| 太極五行氣功修煉者 | 著書專欄寫作者 | 我做的、學的、寫的、說的、煮的，為的是向十方有緣人分享品味，共修品美，一起素走疫境，素造健康，活得精彩！

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    逢周五刊出

    素心Cook

　　終於踏出第一步！請大家包容我要先感恩先母又想恭喜自己！因為過去從來都沒有做過蘿蔔糕！今天，第一次做，就成功了！（其實也要多謝素食教煮Ken的教學片段，我以此為參考的！） 

 

　　坦白說，出街食蘿蔔糕真的又容易又快又有好多選擇，為甚麼要自己大費周章來做？

 

　　今次製作的蘿蔔糕對我來說是一份懷念，今年先母往生十周年了，特別懷念先母每逢新年自製的蘿蔔糕！後來雖然由老爸接手「任務」，但今年我特別想將這份懷念化作行動，決定衝出舒適地帶，就由我來做，也要考敬老爸吧！

 

　　這個自家製蘿蔔糕過程，的確是一份滿載童年回憶的時光，過去點滴在心頭！當年先母因為我與妹妹同時食素，不能同享受她的最愛食物，由初開始的不習慣、孤單及後來的融和，媽媽的情商特別高，適應力特強！感恩為我們姊妹倆而構思好幾味拿手素菜！

 

　　今次的分享，功序較平時的菜式略多，但是應該仍可接受的！踏出舒適帶可讓自己多點體會！也想讓大家都可以試做而成為你的家庭關係的回憶！素食的開初階段可能常遇挑戰，或因家人或因同事或因朋友，會有錯覺覺得掃興、或不合群；但是，只要用心，用心對待及溝通，不忘初心，方得始終！

 

　　素心Cook食譜名字從弟子規摘錄，希望與大家抗疫期間，共同領受聖人訓賢，疫情讓我們更要奮發，做更多有益有建設性的事；願我們的生活盡快回復出入自由、起居自在、工作及生活都能收放自如！

 

　　「素心Cook」是以「容易買、容易做、好味道」為原則，分享「色・香・味・視・聲」煮意，更重要的是每星期堅持！！！但願可以遇到你、你、你來一起堅持！！！如果你想轉變生活飲食，想多吃素食又沒想到甚麼煮意，希望這個分享可以給你靈感！鼓勵你不需要跟隨示範的份量，不妨多做多試，悉隨需要！過程就是你的得益！！！

 

 

下頁睇詳細食譜！

 

 

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