派對聚會小食！「酥炸紫菜金菇卷」外層脆內裏爽口，易做兼零失敗！

早前在課堂內講及素食社交。這個話題的出現往往就是素食者與非素食者食飯時交流對話引起要注意的社交事宜，也往往因為認知及偏見而各有立場執著或曲解。

有素食朋友引述自己故事，話說身邊不少朋友都以為食素是食得好單調，點的菜就是烚清菜，腸粉就是白白淨淨的腸粉，豆腐就是簡單煮熟豆腐，又或者以為大部份食物應該只是蒸、烚；對這位朋友來說，素食本來不是單調，是被不懂的人亂點這樣的單調菜式才令人有食之無味的狀況！

朋友說，要點素腸粉，有菇菌腸粉、竹笙腸粉，甚至豉油王炒腸粉的選擇……不一定要那麼素，要食菜，除了烚青菜可以是薑汁炒菜、菜遠北菰炒菜、或金銀蛋菜； 豆腐可以是椒鹽豆腐、紅燒豆腐。如果有其他色香味的素菜，其中來一客清清淡淡的，那倒是合情合理及取得平衡的事！

常會遇到好心做壞事，可能就是因為認知貧乏，他/她的內心不想的，就是做了出來；令身邊的素食者哭笑不得的！

食素也跟平常一樣可以有很多變化食趣，當然，這也視乎個人喜好而作出不同選擇，例如有人食純素的植物性食物菜式，也可以有多類的變化及搭配！但也有人喜以植物肉配搭的菜式、或喜歡食生（Raw Food），或喜歡煎炒炸焗的煮法；食素也可以食脆口、濃味的食物選擇。關鍵又不是天天吃（特別是指煎、炒、炸、焗、辣），關鍵是如何拿捏平衡。身體是自己最應該清楚的！

今次以金菇為主角！簡單好味，是公司開幕、公司聯誼活動、生日派對、朋友聚會的小吃之選！相當受大人及小朋友歡迎！金菇可說是素食者的摯愛之一！易買，不用洗！易煮，多配搭，煎、炒、炸、焗都好味，是大百搭！更重要的是比一般菜瓜之類可以存放較長時間。

**「素心Cook」是以「容易買、容易煮、好味道」為原則，分享「色・香・味・視・聲」煮意，更重要的是每星期堅持！！！但願可以遇到你、你、你來一起堅持！！！如果你想轉變生活飲食，想多吃素食又沒想到甚麼煮意，希望這個分享可以啟動你的靈感！鼓勵你不需要跟隨示範的份量，不妨多做多試，悉隨需要！過程就是你的得益！！！

「素心Cook」 Cook譜

名稱︰「親所好 力為具」 （酥炸紫菜金菇卷）

風格：純素・無五辛

材料：（2人分量）

金菇 1包

紫菜 2塊

萬用炸粉 5湯匙

水 5湯匙

做法：

1. 以刀切去金菇包裝袋頂部，頂部可以棄掉；

2. 從金菇頂撕開小撮，分為十二小份；

3. 取出紫菜，沿紫菜虛線剪開，闊度為1.5格的虛線，之後再一分為二；

4. 取出5湯匙萬用炸粉，再加5湯匙水，攪勻成炸漿；

5. 將撕開小撮的金菇放在紫菜上卷起，頭頂露出小許的金菇，包好後加點炸漿糊口；

6. 熱鍋放油，把金菇紫菜卷放入炸漿，油滾後放入醮上炸漿的金菇紫菜卷；

7. 先放一至兩卷到滾油內，可用筷子輔助把金菇稍加大開，讓它成一把扇的形狀；

8. 炸至金黃色後，撈起，瀝乾油份，上碟，即成。

味道：金菇紫菜香味鎖入炸漿內，脆口又味美！

特色：整個程序不用鹽糖菇粉及其他調味料的，金菇本質的味道就夠獨樹一幟又惹味！

難度：3分（10分為滿分）

願境：「健康營養」與「美味可口」不分家

註解：「苟私藏 親心傷」- 出處：《弟子規》。

這句話意思是父母親喜好的東西，做子女的應盡力準備配合齊全，以盡孝心。