《造星IV》女團COLLAR登場三月開騷 35歲芯駖曬EQ︰唔同年紀各有特色

【晴報專訊】ViuTV《全民造星IV》學員組成的女團COLLAR，昨晚假尖沙咀舉行成軍記者會，八位女團成員包括三甲Marf（邱彥筒）、Gao（沈貞巧）、Day（許軼），其他五名成員包括Candy（王家晴）、Ivy So（蘇雅琳）、Winka（陳泳伽）、So Ching（蘇芷晴）及芯駖（李芯駖），她們更即席宣布，將於今年三月舉行COLLAR首個演唱會。

女團COLLAR出道第一擊，但網民對她們的服裝劣評如潮。

女團COLLAR昨晚即場跳唱首支歌曲《Call My Name！》，眾人穿上國際名牌贊助的服裝表演，但網民狠批造型老套，有如時裝災難。記者會逐一介紹八位成員，主持強尼更宣布COLLAR將舉行首個演唱會《CALL For COLLAR Live 2022》。而昨晚有逾七萬人於ViuTV FB觀看直播，連天王黎明亦是觀眾之一。

芯駖透露，總決賽翌日獲經理人戴穎邀請入團，她即急到ViuTV簽約。

挺「前夫」開群組

其後COLLAR受訪，隊長Gao透露演唱會預計於三月尾舉行。提到不少網民關注芯駖的年紀，35歲的她大方回應︰「女團唔止一個年齡層，唔同年齡代表香港唔同年紀嘅女性，有本土特色，乜嘢年紀都好，唔係一定啱晒，最緊要對表演有熱誠。」另外，有「前夫」為她們開設FB群組「前夫反擊戰」，並已有逾五萬粉絲，Gao表示︰「歡迎兩公婆一齊入群組，一齊支持我哋。（黎明有睇直播？）多謝前輩。」