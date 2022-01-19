18日極速成軍 COLLAR獲IG藍剔認證嗌唔慣

【晴報專訊】由《全民造星IV》參賽者組成的八人女子組合COLLAR正式出道，新歌《Call My Name！》MV推出四日，已突破130萬點擊，人氣直逼師兄MIRROR。由《造星IV》決賽到成軍出道只用了18天，八位女生坦言一切來得太快，仍未習慣「成名」的感覺，但自知已非素人，日後定必更小心努力，成就夢想。

COLLAR由成軍、錄歌、拍MV到出道，只花18日極速完成。（資料圖片）

COLLAR八位成員邱彥筒（Marf）、沈貞巧（Gao）、許軼（Day）、王家晴（Candy）、蘇雅琳（Ivy So）、陳泳伽（Winka）、李芯駖（芯駖）及蘇芷晴（So Ching），她們無論年齡、背景、性格各異，全因參加《造星IV》而走在一起，更成為最強新人女團。對於出道作品大受歡迎，芯駖說︰「完全無諗過外界反應咁好，呢個MV拍咗好短時間，仲有好多地方可以改善，有咁好回響係非常感恩同意外。」

提到最渴睡的成員，眾人一致指向Day。（影片截圖）

MV中，八人有型又夠cool，令粉絲心心眼，不過私下的她們一臉傻氣，甚有反差萌。So Ching說︰「喺《造星》出身係咁，反差好大，但我哋唔係專登咁做，只係每次表演好認真，私底下就傻下傻下，係真性情自帶效果，無諗過都成為大家鍾意我哋嘅原因。」由決賽日到成軍之日只花半個多月，由素人極速變明星，難免一時未能適應。Winka說︰「出街會容易被人認出，粉絲會主動要求自拍，大家都好親切。」她們笑言無論拍造型照、拍廣告或接受訪問，一切對她們而言，都非常新奇有趣。

網上分享更小心

至於Marf的回應，更覺她在型格外表下，內心仍是19歲的可愛女孩，「我有少少膚淺，我唔習慣係個藍剔剔（Instagram身份認證）。以前見到人哋藍剔，知道對方係celebrity（名人）。依家有少少想『整走』藍剔，因為反而覺得我同其他人嘅距離遠咗。依家我哋全感覺仲好遲鈍，可能一切嚟得太快，臨上台先知『真係要嚟喇！』嘅感覺；身份唔同咗，依家有一定影響力，會小心啲同更努力。」而芯駖坦言以往在網上分享照片都比較隨性，看到可愛的動物，或遇到美味的餐廳也會分享，但現在較多考量，「因為好驚post完，大家會嚟間餐廳搵我，到時可能我又唔喺度，所以無論講嘢或post嘢前，都要考慮一下先。」

擅長跳舞的隊長Gao，私下零偶包十分玩得。

問到COLLAR的三年目標，Candy表示女團僅出道數天，三年對她們而言太長遠，目前只專注準備三月的演唱會。隊長Gao則認為COLLAR是本地女團，雖然廣東話較難與部分音樂類別融合，但愈難愈要挑戰，「如果可以將自己屋企嘅語言文化，同唔同音樂類型融合，都係同外地一個好好嘅交流。」

擅長跳舞的隊長Gao，私下零偶包十分玩得。

以廣東歌與外地交流

三個女仔一個墟，眼前的八個女生更有講不完的話題，鏡頭前後一樣傾唔停。提到「COLLAR之最」，她們更展現可愛一面。Day成為眾人眼中最為食的成員，Marf說︰「Day成日都要搵零食，見到有剩嘅零食就拎返屋企！」Day則自認最渴睡，更拉Gao落水︰「因為Gao成日無啦啦用好奇怪嘅姿勢瞓着咗。」至於Ivy So則投選Candy是素顏最靚成員︰「Candy成日唔化粧，反而阿Wing（經理人）成日叫佢畫番條眉。」