  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
娛樂情報
FOCUS時事要聞葉劉的地球儀政是有心立會透視鏡飛常談暢所欲妍雷鳴天下政策．正察論盡中港台台灣熱話小事大意義政•漫時空筆記跳躍中國全城聚焦點歷史看真點威少看世界容我世說政經范局
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 一帶一路 大灣區 填海 拜登 新冠肺炎 國安法 共同富裕

25/01/2022

COLLAR成軍12日接代言合約 Gao否認成員人數9變8

#Collar
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】女團COLLAR成軍僅12日，便接下首個廣告代言，她們更打破傳統，成為該品牌首個香港歌手代言人，認真厲害。對於日前經理人戴穎（Wing）自爆Win Win（楊安妮）原是女團人選，但對方拒絕入團，隊長Gao（沈貞巧）強調一開始已是八人組合，而不是「九變八」，亦沒有任何人取代Win Win的位置。

 

COLLAR剛出道已獲廣告商垂青。 

 

　　COLLAR八位成員昨日出席廣告代言發布會，以露腰運動裝跳唱新歌《Call My Name！》；對於能成為代言人，COLLAR大感興奮及期待，Marf（邱彥筒）表示︰「我哋都係前兩日先收到通知，跟住就排舞，時間好緊湊。」

 

　　問COLLAR想再接拍哪類型的廣告？So Ching（蘇芷晴）笑說︰「嘢食廣告！其實咩類型都想拍。」隊長Gao直言目前不清楚有否其他廣告邀請，現階段大家只專注準備三月舉行的演唱會；提到最近疫情反覆，會否擔心演唱會未能成事？Ivy So（蘇雅琳）指一切以安全為大前提，而Marf稱會如常準備，希望帶不同元素的表演給觀眾。

 

Win Win （資料圖片）

 

　　另外，經理人戴穎日前自爆Win Win（楊安妮）原是女團人選，但對方拒絕入團，Gao強調沒有任何人取代Win Win的位置︰「本身知道係我哋八個成軍，至於係咪有第九個成員就唔清楚，但無論如何都希望大家將來仲有合作機會。」Marf補充說《全民造星》系列只是一個小小的舞台，參加者有很多不同的發展空間，Win Win是否入團對COLLAR沒有影響。

 

Day不承認是顏值擔當

 

Day解釋自己是尼泊爾香港混血兒。

 

　　另外，Day（許軼）日前被網民發現是混血兒，Day解釋自己的父親是尼泊爾人，母親則是香港人。至於有網民票選Day是隊中素顏之冠，她謙稱︰「其實個個成員都好靚，因為我哋都見慣大家嘅素顏。（你係顏值擔當？）網民自己玩嘅排名啫，我諗其他成員都唔會介意。」

 

轉載自: 晴報

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

我要回應

更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#Collar

更多世事政情文章

放大顯示
周一加油站

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk