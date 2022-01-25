COLLAR成軍12日接代言合約 Gao否認成員人數9變8

【晴報專訊】女團COLLAR成軍僅12日，便接下首個廣告代言，她們更打破傳統，成為該品牌首個香港歌手代言人，認真厲害。對於日前經理人戴穎（Wing）自爆Win Win（楊安妮）原是女團人選，但對方拒絕入團，隊長Gao（沈貞巧）強調一開始已是八人組合，而不是「九變八」，亦沒有任何人取代Win Win的位置。

COLLAR剛出道已獲廣告商垂青。

COLLAR八位成員昨日出席廣告代言發布會，以露腰運動裝跳唱新歌《Call My Name！》；對於能成為代言人，COLLAR大感興奮及期待，Marf（邱彥筒）表示︰「我哋都係前兩日先收到通知，跟住就排舞，時間好緊湊。」

問COLLAR想再接拍哪類型的廣告？So Ching（蘇芷晴）笑說︰「嘢食廣告！其實咩類型都想拍。」隊長Gao直言目前不清楚有否其他廣告邀請，現階段大家只專注準備三月舉行的演唱會；提到最近疫情反覆，會否擔心演唱會未能成事？Ivy So（蘇雅琳）指一切以安全為大前提，而Marf稱會如常準備，希望帶不同元素的表演給觀眾。

Win Win （資料圖片）

另外，經理人戴穎日前自爆Win Win（楊安妮）原是女團人選，但對方拒絕入團，Gao強調沒有任何人取代Win Win的位置︰「本身知道係我哋八個成軍，至於係咪有第九個成員就唔清楚，但無論如何都希望大家將來仲有合作機會。」Marf補充說《全民造星》系列只是一個小小的舞台，參加者有很多不同的發展空間，Win Win是否入團對COLLAR沒有影響。

Day不承認是顏值擔當

Day解釋自己是尼泊爾香港混血兒。

另外，Day（許軼）日前被網民發現是混血兒，Day解釋自己的父親是尼泊爾人，母親則是香港人。至於有網民票選Day是隊中素顏之冠，她謙稱︰「其實個個成員都好靚，因為我哋都見慣大家嘅素顏。（你係顏值擔當？）網民自己玩嘅排名啫，我諗其他成員都唔會介意。」