稱女兒Lucy「廟街流鶯」 李璨琛太太澄清無刪IG

【晴報專訊】李璨琛和太太梁志瑩(Lucy媽)的女兒李元元(Lucy)為人氣星二代,Lucy媽經常在社交網分享囡囡的搞笑日常,深受網民歡迎。不過,Lucy媽日前上載女兒的近照,笑稱Lucy是「廟街流鶯」,帖文一出即引來網民狠批,Lucy的IG亦突然消失。

Lucy坐姿豪邁,被媽媽稱為「廟街流鶯」。(IG圖片)

李璨琛有空便會陪妻女享受天倫樂。(資料圖片)



四歲的Lucy肥嘟嘟,形象搞笑可愛,IG粉絲更高達38萬;Lucy亦深受廣告商歡迎,年紀小小已接拍不少廣告,早前她更與偶像MC張天賦合作拍廣告,可謂最成功的「賦二代(MC粉絲)」。日前,Lucy媽上載兩張囡囡身穿白色裙、閃閃公主高跟涼鞋的照片,見Lucy坐姿豪邁兼鞋揈揈,Lucy媽取笑女兒道︰「廟街流鶯一枚#喂呀你可唔可以着番好對鞋先再講呀#你咁樣係唔會有客㗎。」



網民狠批用詞不當



Lucy媽的帖文一出,大批網民即留言批評她用詞不當,「咁樣笑自己親生女,仲要擺上網」、「邊有人咁話自己個女」、「佢大個咗知道自己阿媽咁講會好傷心」等。其後Lucy的IG突然消失,有網民估計是Lucy媽被圍攻,遂將女兒的IG清空及刪除。



不過,Lucy媽於個人社交平台發文,否認主動刪走囡囡的帳戶,她寫道︰「其實呢我本人就無delete到Lucy個account(帳戶),係因為lucy is not old enough(Lucy年紀未夠大)喎,而被佢suspend(暫停)咗個account。處理中處理中,大家稍安毋躁。」事實上,IG有新規例,符合一定年紀才可開IG帳戶;而據知當初Lucy媽用Lucy真實生日年份開IG,因此未符合新規例要求。