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23/08/2022

Lucy媽笑囡囡「廟街流鶯」 林芊妤挺對方 ︰一時口快

#李璨琛 #梁志瑩 #林芊妤 #廟街流鶯
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 　　【晴報專訊】李璨琛太太梁志瑩（Lucy媽）日前取笑囡囡李元元（Lucy）是「廟街流鶯」，被不少網民批評；同樣經常在社交網分享兒子翟德彥（伯伯）生活點滴的林芊妤（Coffee），昨日力撐Lucy媽只是一時口快，形容對方跟自己一樣「癲癲得得」。

 

Coffee感激出手相助的貨車司機。

 

　　林芊妤昨日到電台接受訪問，但卻姍姍來遲，原來她在停車場發生小意外，幸好有驚無險。她無奈道︰「我已經預早咗半個鐘出門口，但去到停車場發現啲位好窄，轉彎時仲刮花咗架車。咁啱後面有架貨車，我即刻向個司機求救，司機話呢個停車場係『地獄停車場』，後尾佢幫我扭番好架車，真係好感激佢。」Coffee笑指自己逃離該停車場後，腦袋一片空白，更曾打算棄車而逃。

 

認拍片收6位數

 

Lucy媽經常在社交網分享囡囡的生活點滴。（資料圖片）

 

　　另外，提到梁志瑩早前形容女兒是「廟街流鶯」，Coffee表示︰「其實Lucy媽都係講下笑，一時口快，佢唔係有心笑自己個女，但我覺得網民又唔係無道理；呢件事無話對與錯，我係比較開得玩笑嘅人，唔覺得係咩大問題。」Coffee再力撐對方說︰「Lucy媽好似我一樣咁『癲癲得得』，可能有時講嘢無諗得太深層，亦無諗過其他人反應，或者佢都唔介意，所以都明白嘅。（寫關於伯伯嘅嘢，會特別留意字眼？）我都係有嗰句講嗰句，我夠話佢係伯伯啦，呢句都有攻擊性㗎。佢有時都會問我點解叫佢伯伯，我話『因為你啲行為好似阿伯。』」Coffee又坦承曾與Lucy媽相約聚會，惟因疫情而不了了之。

 

Coffee在兒子伯伯兩歲時，已關掉他的個人IG，不希望他有優越感。（資料圖片）

 

　　至於身為人氣KOL的Coffee，有傳她拍一段片便有六位數收入，她對此直認不諱︰「呢七年嚟自己不停打理事業，我唔係亂接job嘅人，廣告量都少，遇到好嘅產品先會推介，同埋好多時我都係自己拍片、做後期，所以我覺得自己係值呢個價。」

 

轉載自: 晴報

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