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18/12/2023

Coffee林芊妤低潮期患硬皮症、甲亢！自爆與老公房事冇驚喜：我唔係好有性需要！蝦頭追問如何收緊「妹妹」

#影視娛樂 #蝦頭 #coffee #娟姐 #演員 #瑜伽 #KOL #林芊妤 #練美娟 #楊詩敏 #絲打圍爐 #減肥 #修身 #免疫或敏感
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Text: 娛樂組

　　由演員成功轉型為瑜伽KOL的林芊妤（Coffee）形象非常好，健康而且擁有幸福家庭，近日她接受楊詩敏（蝦頭）及練美娟（娟姐）主持的《絲打圍爐》訪問，除了大談修身減肥之道外，Coffee更大方談及自己的房事，多次被蝦頭及娟姐的追問而笑到流眼淚，非常搞笑。

 

 

　　娟姐和蝦頭忍不住伸手摸Coffee的腹肌，大讚對方腹肌超強硬，令她們非常佩服，Coffee否認每日無時無刻做計動，「梗係唔係啦，我係人嚟呀嘛，人係有惰性。減肥呢條路係永遠嘅，一開始會係好辛苦嘅階段，慢慢減變成習慣，之前我一日教九個鐘瑜伽，加上周末又鍾意去行山跑步，生活係健康嘅。自從生咗仔之後，又有瑜伽服生意，運動的確係少咗，因為冇再教瑜伽，將事業放喺網上，做運動起碼少一半，但維持身形就一星期大約兩至三日，每次一至兩個鐘就足夠。」

 

 

　　蝦頭追問Coffee如何收緊「妹妹」私處的肌肉，Coffee坦言有不少網友都私訊追問：「通常女生問我，有冇得可以緊啲，因為生完，被個BB撐大咗，有時會漏尿失禁，或者跳兩下就滲尿。其實你而家都做到，即係好似你有高潮，你會收縮一下呀嘛，死喇，我係咪講太多？」娟姐即時打蛇隨棍上指：「如果蝦頭話冇高潮咁點呀？老師！」Coffee即時尷尬道歉，改口說：「即係好似急尿要忍住唔畀佢屙出嚟咁！收緊收緊！」

 

 

 

　　娟姐追問Coffee擅長瑜伽是否有利房事，蝦頭都估計有更多款式可以玩，但Coffee就回應說：「我老公都比較悶，我哋兩個都比較悶，（有冇新奇有趣答案？）真係唔會，每次都一樣，就算Playback都係一樣。好多人以為我好Wild（野性），但我真係唔係，我唔係扮玉女，我唔係好有性需要，我同老公都唔係好癲嗰啲。聽朋友分享覺得佢哋好密，但我哋真係唔係。因為大家都忙，嗰方面大家都悶，冇乜新奇刺激動作。我知點解我仲未有第二個，就係呢個原因！」

 

 

　　Coffee坦言得到網友們的支持，因為她自己出身不是特別好，外貌條件本身都不是好，跌倒過、碰撞過，但亦有能夠美夢成真的一日。「我哋情緒病或者生病，80%來自我哋情緒，影響我哋容易病，特別係免疫系統，我親身經歷過。我諗成個香港都知，我都曾經經歷一段好難過嘅時間，好多人唔明，但親身經歷過，我身體侵襲我，當時自身免疫力打我自己，有硬皮症又有甲亢，不停由啲病入侵我身體，我知道係因為我情緒。」

 

轉載自: 晴報

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