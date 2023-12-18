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18/12/2023

新聞女王｜李施嬅被斷錯症做眼科手術、最後發現係甲狀腺問題！被網民嘲整容超傷心：我本身係幾喜歡以前雙眼

#李施嬅 #新聞女王 #影視娛樂 #免疫系統 #免疫或過敏 #甲狀腺 #醫生
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　　李施嬅去年4月免疫系統出現問題，由於太心急開戲而接受醫生建議開刀做手術，最終斷錯症，但眼睛已經回復不了原來的樣貌，傷心難過同時要承受被大家嘲笑整容。經歷過人生低潮期，施嬅學懂轉換心情，每天感恩，更在社交平台跟大家分享人生的思考議題，比只是曬靚相來得更有意義。

 

　　李施嬅在《新聞女王》中飾演張家妍的角色，硬朗有堅持有原則，就算首次看劇本早就知道佘詩曼才是女主角，但她完全不介意重返娘家，全因好劇本、好對手。「佢搵得阿佘演Man姐角色，我就知我一定唔係女一啦，但呢樣我唔意，新晉演員係需要位置去代表自己成就，但我做咗咁多年，大家睇咗我嘅戲咁多年，對我嘅演技有一定認可，所以
呢個排位我唔太在意。」提到張家妍將會「黑化」，李施嬅稱不喜歡用這個形容詞，事關劇中根本沒有一個好人，她反而同情張家妍，「佢有樣好執著，想保存初心，但唔知其實心底抑壓住好多嘢。一直被人打壓，想幫市民發聲，就算專題做幾漂亮但冇權就冇得出街，所以佢對呢班人好不滿，成日黑面、藐嘴藐舌。當工作係佢全世界，當牽涉到佢唔可以再工作，咁呢個人就會還擊。」

 

（《晴報》陳健珊攝影）

 

（《晴報》陳健珊攝影）

 

（《晴報》陳健珊攝影）

 

　　去年4月，李施嬅因病無法宣傳《金宵大廈2》，情況令人非常擔心，回想起去年發生的事，施嬅直認大受打擊，「我對眼變成咁，我真係以為要退休！我一開始發現隻眼變咗樣，本身有套美國電影要拍，剩得一個月時間，所以好急想康復，睇醫生話我肌肉問題要開刀，點知開一次刀就玩完，冇得返轉頭！點知原來佢斷錯症，做完手術對眼都係唔得，睇好多唔同醫生，後來先知係甲狀腺問題，最終冇好返，套戲亦冇得拍，真係好傷心！」

 

 

 

 

 

 

 

　　施嬅表示自己不算特別貪靚，但樣貌相信對任何男男女女都非常重要，尤其是演員，眼神真的非常重要，「演戲時，眼睛係靈魂，我見好多人留言話我係咪整容，話我個樣唔同咗，我當然唔會答呢啲問題啦，但真係會傷心，因為我做咗四次手術，到今時今日呢一刻都返唔到以前個樣，我本身係幾喜歡我以前雙眼。」施嬅表示今次買了一個很大的教訓，亦提醒了自己多多保護身體，慶幸的是沒有生命危險，現時力勸身邊人，非必要千萬不要開刀做手術。

 

（《晴報》陳健珊攝影）

 

（《晴報》陳健珊攝影）

 

　　施嬅能夠在低潮中釋放自己，全因十多年來的「修行」，「十幾年前事業冇乜起色又冇信心，點解喺呢間公司咁多年，一個認同嘅獎都冇呢？個人好唔開心，咁我就睇書同上網了解好多心靈同療癒嘅嘢，所以而家會打坐沉思，而家我電話每個鐘頭都會響一聲，提醒我要呼吸，而且我每日都會諗好多感恩嘅事，咁樣對自己身心好啲，亦令我順利度過好多難關！」她認為正正是正能量的影響之下，讓她的甲狀腺指數3個月內降回正常水平，比起藥物來得更加有效。

 

 

 

 

 

 

　　疫情期間，施嬅眼見不少朋友患有精神抑鬱，導致免系統生病，她不忘以過來人身分，近來不斷拍攝IG短片，鼓勵大家。「呢個病令我領悟好多，睇開咗好多，正面好多，佛系好多，所以想同大家分享。有時一句說話剛好講中人哋想聽嘅，或者幫到一個人，令佢思考人生，我都已經夠開心。」她認為社交平台太多美圖或者市場導向的訊息，反而令個人自我價值變低，施嬅希望短片讓大家擴闊思維，身心靈宦能夠健康成長。

 

（《晴報》陳健珊攝影）

 

（《晴報》陳健珊攝影）

 

（《晴報》陳健珊攝影）

 

（《晴報》陳健珊攝影）

 

（《晴報》陳健珊攝影）

 

（《晴報》陳健珊攝影）

 

 

 

轉載自: 晴報

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