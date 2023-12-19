張致恒雯雯今次全家病兼跌爆電話？做「伸手黨」出Po搲贊助！呻攰兼有經濟壓力：有冇人可以幫我

張致恒（Steven）自從宣布結紮成功後，獲得不少網友的支持，大家都好期待他修心養性，起碼不要每次鬧離婚又突然宣布雯雯懷孕，不想他們的婚姻生活影響下一代。Steven早前都交代自己在一家性用品商店上班，他都有不時開直播Sell貨，鼓勵大家到店探班兼幫襯，搞笑提提大家可以買零食「餵食」。

（張致恒IG）

（張致恒IG）

正當大家以為Steven正正經經搵份工作養家之際，沒想到兩公婆繼續在IG做「伸手黨」，輪流出Po搲不同的贊助，繼早前Steven聲稱波鞋穿底，搲贊助之後，日前Steven的太太雯雯在IG求助，聲稱牙痛想搵牙醫，而Steven早前凌晨再以黑底白字瘋狂呻窮又呻攰。

他留言說：「我真係好攰，一直以為自己會撐得住，四個小朋友病咗個幾月，最後連自己都病埋，搭地鐵嘅時候成日企喺度瞓著左（咗），搞到個電話跌落地，而家成個電話都碎曬（晒），再加上屋企嘅經濟壓力令到我就嚟頂唔住，已經因為交唔到租搬過好多次，我真係好努力去面對，我唔想再搬屋......我真係好辛苦......如果有冇人可以幫到我。」

（張致恒IG）

Steven電話碎晒，難怪又要出Po同網友們分享，不過他仍然如常可以IG出Po，似乎電話仍然可以如常運作。至於交租方面，明明Steven有工作，又揚言幾乎日日坐性商品店坐鎮，到底會否有網友真的出手相助呢？