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18/12/2023

馬國明湯洛雯蘇梅島完婚！人妻靚湯曬交換戒指婚照得網友祝福！新外父湯鎮宗笑到見牙唔見眼

#影視娛樂 #唐詩詠 #湯洛雯 #馬國明 #蘇梅島 #婚禮
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　　馬國明日前與太太湯洛雯已於泰國蘇梅島舉行婚禮，不少圈中好友都有飛往當地出席婚禮。婚禮秘密地進行，各賓客亦一致封口。事隔良久，湯洛雯終於在社交網PO出當日靚相，與大家分享成為人妻的喜悅。

 

延伸閱讀：馬國明「餅印」媽咪曝光！馬明IG答謝雙親：謝謝雙方父母家人！湯洛雯爸爸湯鎮宗著波鞋派心心勁溫馨

 

　　湯洛雯在IG PO出與馬國明交換戒指的相片，留言：「Forever ours 」之後馬國明與太太擁吻，非常Sweet！相中可見，一對新人接受在場賓客的祝福，而新外父湯鎮宗更是笑到見牙唔見眼。

 

 

　　不少網友都留言恭喜一對新人，大讚兩人郎才女貌，並祝福他們白頭到老，早生貴子。馬國明及湯洛雯統一回應傳媒說：「好感謝各位祝福，今個婚禮我哋兩個都覺得好開心好甜蜜，大家玩得好盡興，亦有好多感人嘅場面，好多賓客都有同我哋講咗好多說話同祝福。多謝大家關心，其他嘅見到大家嘅時候再回答，多謝多謝！」

 

 

　　而擔任兄弟團成員之一的唐詩詠亦Po出當日的照片，「二哥娶老婆，我哋笑呵呵！押個韻先。真係好好好好好好好好好好好好好開心，由早上開始，除咗笑，就已經喊不停。無辨法，我哋真係好開心好興奮，二哥搵到一個咁好嘅老婆，未來呢幾日都係婚禮嘅相，大家忍耐一下。」除了唐詩詠外，兄弟團還有林子善、黃嘉樂、黎諾懿、陳敏之及胡鴻鈞，穿上卡其色的中性服裝，相當醒神，而一向感性的林子善都被捕捉到流淚的一刻，非常有愛。

 

 

轉載自: 晴報

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