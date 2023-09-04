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04/09/2023

蝦頭楊詩敏挑戰獨腳戲加棟篤笑！將感情黑歷史搬上舞台

#蝦頭 #絲打圍爐 #連詩雅 #獨腳絲打噏の難道停經才去愛 #正義迴廊 #麥沛東
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　　【晴報專訊】楊詩敏（蝦頭）離開電視台兩年來發展順利，除了電影《正義迴廊》帶領她走到金像獎，角逐「最佳女配角」之外，她主持的網台節目《絲打圍爐》亦相當受歡迎。蝦頭今年決定挑戰自己「最怯」的獨腳戲，將在舞台劇《獨腳絲打噏の難道停經才去愛》中，把自己坦蕩蕩呈現在觀眾面前。

 

蝦頭坦言要在大家面前赤裸自白，一點都不容易。

 

蝦頭稱得到前度兼好友火火的鞭策下促成演出，火火亦是《獨》劇的導演。（資料圖片）

 

　　楊詩敏將於本月假灣仔藝術中心壽臣劇院演出舞台劇《獨腳絲打噏の難道停經才去愛》，以獨腳戲加棟篤笑的形式，大談不同階段女性對兩性關係的心態。她坦言今次面對從不擅長的創作類型，要鼓起很大勇氣，「以前細個唔鍾意同唔識欣賞自己，反而用蝦頭呢個身份喺舞台上可以好放，不過就令大家覺得我同啲角色一樣，認定我係好堅強。而喺《獨》劇中，楊詩敏會多啲『出現』，流露心中所想，而唔係匿喺角色後面。」忽然跳出舒適圈，全因疫情加上移民潮，香港各方面的轉變，令她反思時間不等人，「既然我有嘢想講有嘢想做，即使唔擅長都好想去試！」

 

蝦頭在電影《正義迴廊》與麥沛東鬥戲。（資料圖片）

 

早前推出的黑絲長腿海報相當吸睛，之後第二波海報，蝦頭更化身女優，相當出位。（FB圖片）

 

　　現年47歲的蝦頭愈大愈認識自己，清楚想過怎樣的生活，「身邊好多朋友都係媽媽，我對佢哋又愛又恨，見佢哋好辛苦咁奉獻自己，有段時間我直情唔搵佢哋，因為無嘢好傾；另一方面又好妒忌佢哋有一個完美嘅家庭…咁我就反思，呢種生活係咪我最想要嘅呢？我依家好清晰追求嘅就係依家咁樣，鍾意做咩就做咩。」蝦頭指，無人能夠定義何為「好命」的女人，她希望透過這次演出，讓入場的觀眾找到屬於自己的答案。

 

享受現時自由自在的生活

 

　　蝦頭近年在網台節目《絲打圍爐》中，以主持人身份與連詩雅大談兩性關係，節目大受歡迎。對於在節目中赤裸談及過去奔放的感情生活，蝦頭表示︰「的確年少輕狂，有一段時間唔係好錫自己，只係追求刺激嘅戀愛。而一生一世嘅戀愛係需要不斷學習、溝通，我以前完全無理過，所以處處碰壁。喺節目度坦白，令我可以抽離去睇番自己，以嘲笑方式分享出嚟，代表我脫離咗嗰種悲慘。以前覺得無愛情會死，我依家覺得有感情定無感情，我都一樣可以逍遙自在！」

 

蝦頭無心插柳下與連詩雅一起主持《絲打圍爐》，希望能邀請劉青雲和黃秋生上節目。（IG圖片）

轉載自: 晴報

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