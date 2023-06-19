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19/06/2023

首任演唱會監製握話事權 鄭中基巡唱為與移民港人相聚

#機動兵工廠 #正義迴廊 #Ronald #Fragments of Wonder #鄭中基
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　　【晴報專訊】鄭中基（Ronald）繼2021年在中環海濱活動空間，舉行了首個香港自駕演唱會後，今年再次出動舉辦《Fragments of Wonder》世界巡迴演唱會，將到美加、新加坡、馬來西亞和澳門等地開騷，壓軸尾場在香港紅館舉行。Ronald今次包辦演唱會主辦方及監製一職，一腳踢但可以自己話晒事。

 

Ronald指過往經驗所得，愈唱狀態愈好，故安排香港為巡唱尾站。

 

巡唱首站在澳門倫敦人開鑼。

 

　　鄭中基坦言過往的演唱會，自己的構思總是未能一一呈現，「我想由個唱嘅概念、rundown、舞台設計以至海報都係一致嘅，例如你喺海報上見到嘅嘢，我都想喺舞台上、歌曲上展現出嚟，但通常都被監製推翻咗。」為了配合《Fragments of Wonder》主題，歌單中有多首非派台歌，或歌迷耳熟能詳的作品，希望能帶給觀眾驚喜。

 

四年前的紅館騷上，父親鄭東漢彈結他伴奏，Ronald與女兒Emma合唱。（資料圖片）

 

12歲大女要求上台表演

 

　　Ronald透露個唱主題靈感源自疫情爆發，有感身邊很多人在生活上有很大變化，但無論環境有多惡劣，大家都能找到快樂的碎片，更發現香港人擁有強大的適應力，因而成為了今次演唱會的概念。「呢幾年有朋友轉行、失業，有啲朋友移民，去到一個新地方展開新生活，開頭嘅時候應該好艱難，但見佢哋講嘅嘢都好正能量，會搵到啲新衝擊，去令自己可以繼續行落去；例如佢哋喺新環境生活，會話嗰邊天氣好好，連鼻敏感都無埋；呢啲能量成為演唱會主題嘅『碎片』。」

 

《機動兵工廠》首集請來《正義迴廊》男主角楊偉倫擔任嘉賓。（FB圖片）

 

　　同樣地，Ronald的工作模式也在改變，有很多新嘗試，近年成立「機動娛樂」製作節目，同時經營YouTube頻道「機動電視台RTV」。面對生活上的劇變，Ronald有感世事難料，最珍惜與家人的相處時間；年紀愈大，愈了解長輩們的思想，「不過老竇（鄭東漢）唔鍾意講出嚟，反而同啲孫傾偈，啲孫話乜佢就會做乜。」2019年紅館騷尾場安排三代同台，今次12歲的大女鄭梓喬（Emma）亦主動提出上台表演，Ronald表示︰「囡囡有問可唔可以上台唱歌，其實rundown就無排到，我依家要再度下。」

 

　　「暖男爸爸」之名並非浪得虛名，Ronald希望藉t著巡迴演出，跟已移民的香港人見面，「我諗法實際啲，佢哋剛剛開始新生活，可能會節儉啲，未必會花錢睇騷。如果傾到贊助，咁就搞慈善騷啦！又或者好似上次演唱會咁，我就撥出部分門票，畀低收入家庭嚟睇show。」

 

Ronald十分珍惜與家人相處時刻。（IG圖片）

轉載自: 晴報

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