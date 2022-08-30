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30/08/2022

拍《痞子殿下》成鬥嘴好姊妹 陳瀅JW難忘攬住一齊喊

#痞子殿下 #王灝兒 #陳瀅
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　　【晴報專訊】輕鬆喜劇《痞子殿下》選角、劇情甚有新鮮感，陳瀅與王灝兒（JW）同樣首次演古裝劇，不但與周嘉洛及朱敏瀚等一拍即合，火花十足；兩位女生更成為好姊妹，不停鬥嘴笑到失控。原來她們拍攝時均曾經歷情緒低潮，透過互相擁抱及安慰度過患難，難怪感情特別要好。

 

 

　　JW與陳瀅同樣首次演古裝劇及動作戲份，拍攝期間互相照顧。經過多月的相處，二人愈來愈老友，她們笑言皆因大家感覺很相近。陳瀅形容︰「我們都比較『鬼妹仔』，而且很開朗和貪吃。每次準備開餐前，朱敏瀚都會阻止由JW發辦，因為她很瘋狂，點菜幾乎是我的雙倍分量，例如我點七道菜，她會點12道菜。」JW笑言幸好有「不飽之身」周嘉洛，每次才能吃光所有餸菜；本身是混血兒的她，重申自己只是貼地而不是洋化，卻被陳瀅即場「警告」訪問時不能講英語。

 

這對好姊妹一見面即不停鬥嘴，但無損感情。

 

無得瞓情緒低落

 

　　JW與陳瀅的友好程度達至「心有靈犀」的地步，JW說：「我們拍劇時連心情都同步，大家有時很精神奕奕、很開心，但突然會鬧情緒。記得有一天，我們已經很長時間沒睡，我很想睡覺，但由於當天很多扮村民的演員開工，我找不到位置休息，所以我有點情緒低落。後來我收拾心情，在另一個錄影廠見到陳瀅，剛巧她也是情緒低落，結果我們抱在一起哭。」

 

二人拍《痞子殿下》時日對夜對而成為好友。（IG圖片）

 

　　拍劇經驗較豐富的陳瀅，大讚JＷ聰明伶俐，很快就學會演戲的小技巧。陳瀅說：「當然JW也有做得不好的地方，她總是忍不住笑，笑不要緊，但大家真的要趕收工。某些場口JW只是背對鏡頭，大家就建議她合上眼，看不到就不會笑；結果她真的合上眼，但我不知道說了甚麼對白，她覺得很有趣，連鏡頭都看到她的背面不斷震動，像抽筋一樣，真的不行。」

 

選吳岱融做男友

 

陳瀅竟選了劇中的可愛狗狗「雞髀」為JW男朋友。（網上截圖）

 

　　二人志趣相投，一碰頭就雞啄唔斷傾過不停。訪問中，她們玩小遊戲，為彼此的角色選擇對象，誰知陳瀅選擇陳嘉佳在劇中的愛犬「雞髀」給JW做男友。JW激動回應︰「你選了一隻小狗當我的男朋友，可行嗎？」陳瀅解釋︰「我覺得狗可以為你的生活帶來更多愛，因為你愛心不足，之前我兩隻狗狗向你拜年五次，你都沒給牠們利市，又說我的狗是綠茶婊！」JW辯稱自己向來愛狗，但因陳瀅的新狗態度囂張，完全無視家中兩隻老狗，她才笑斥新狗是「綠茶婊」。

 

吳岱融（前中）對後輩照顧有加，深受拍檔歡迎。（FB圖片）

 

　　至於JW則為陳瀅選了「大當家」吳岱融，陳瀅聞言搶答︰「因為你摸過他，覺得不錯？」原來JW曾不小心觸碰到吳岱融的重要部位，她被舊事重提時亦不禁面紅，又笑說︰「岱融哥很有經驗，絕對是好男人，很照顧後輩。或許陳瀅需要一位照顧她的人，岱融哥會給她空間，又常常帶花生來片場，陳瀅都很喜歡吃他的花生。」兩人說著笑到流眼水，認真搞笑。

 

轉載自: 晴報

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