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08/06/2023

拍劇化身食物焚化爐 周嘉洛自爆暴肥14磅

#痞子無間道 #周嘉洛 #痞子殿下
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　　【晴報專訊】近日周嘉洛忙於拍攝古裝劇《痞子無間道》，男主角嘉洛不忘偷閒更新個人社交網，曾是鋼條型男的他，自爆開工期間瘋狂進食無停口，其國字面之個人特徵，已變成無邊界的包包面，體重更激增14磅，十分誇張。

 

嘉洛驚變包包面，昔日的jaw line（下顎綫）消失得無影無蹤。（IG圖片）

 

　　去年《痞子殿下》叫好叫座，所以原班人馬陳瀅、JW王灝兒、朱敏瀚、張頴康等開拍《痞子無間道》。早前JW和朱敏翰大爆上月要連踩四日廠景無得瞓，非常辛苦，眾演員在近來酷熱天氣下都照樣爆汗開工，希望趕在最炎熱的夏天來臨前煞科。拍攝《痞子殿下》時，由於在炎夏拍攝，加上厚疊疊的戲服，各演員都愈拍愈瘦，但今次嘉洛卻愈拍愈肥。前日嘉洛在IG自嘲變肥仔，並留言︰「Who's the fat boy！I'm the fat boy！Who's the fat boy！I'm the fat boy！（邊個肥仔？我係肥仔！）

 

 

嘉洛在鏡頭前一啖蛋糕一啖飯，唔肥就奇。（IG截圖）

 

JW取笑年紀大發福

 

　　嘉洛同時把拍劇期間的食相大公開，包括在化粧間同一時間食飯及甜品，看他食得多滋味，又分享粉絲應援送來的打氣食物，相片還有糖份及卡路里超標的朱古力棉花糖曲奇、菠蘿油及葵瓜子等，相信是陪伴嘉洛拍劇捱夜的「精神食糧」。日積月累下，嘉洛疑似公開拍劇前及現時的體重，竟由70.8公斤暴增至77.3公斤，足足重了14磅。不少圈中人大感驚訝，JW和鄺潔楹取笑27歲的嘉洛年紀大才發福，陳煒指他是實力派，而陳瀅卻讚他可愛。

 

嘉洛曾練得一身結實肌肉，要回復昔日身形，相信需要一段時間。（資料圖片）

 

大隻仔朱敏翰（左一）未知拍畢《痞》劇後，可會督促好友嘉洛（右一）減磅。（資料圖片）

 

嘉洛獲粉絲送上美食應援。（IG圖片）

轉載自: 晴報

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