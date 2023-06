拍劇化身食物焚化爐 周嘉洛自爆暴肥14磅

【晴報專訊】近日周嘉洛忙於拍攝古裝劇《痞子無間道》,男主角嘉洛不忘偷閒更新個人社交網,曾是鋼條型男的他,自爆開工期間瘋狂進食無停口,其國字面之個人特徵,已變成無邊界的包包面,體重更激增14磅,十分誇張。

嘉洛驚變包包面,昔日的jaw line(下顎綫)消失得無影無蹤。(IG圖片)

去年《痞子殿下》叫好叫座,所以原班人馬陳瀅、JW王灝兒、朱敏瀚、張頴康等開拍《痞子無間道》。早前JW和朱敏翰大爆上月要連踩四日廠景無得瞓,非常辛苦,眾演員在近來酷熱天氣下都照樣爆汗開工,希望趕在最炎熱的夏天來臨前煞科。拍攝《痞子殿下》時,由於在炎夏拍攝,加上厚疊疊的戲服,各演員都愈拍愈瘦,但今次嘉洛卻愈拍愈肥。前日嘉洛在IG自嘲變肥仔,並留言︰「Who's the fat boy!I'm the fat boy!Who's the fat boy!I'm the fat boy!(邊個肥仔?我係肥仔!)

嘉洛在鏡頭前一啖蛋糕一啖飯,唔肥就奇。(IG截圖)

JW取笑年紀大發福

嘉洛同時把拍劇期間的食相大公開,包括在化粧間同一時間食飯及甜品,看他食得多滋味,又分享粉絲應援送來的打氣食物,相片還有糖份及卡路里超標的朱古力棉花糖曲奇、菠蘿油及葵瓜子等,相信是陪伴嘉洛拍劇捱夜的「精神食糧」。日積月累下,嘉洛疑似公開拍劇前及現時的體重,竟由70.8公斤暴增至77.3公斤,足足重了14磅。不少圈中人大感驚訝,JW和鄺潔楹取笑27歲的嘉洛年紀大才發福,陳煒指他是實力派,而陳瀅卻讚他可愛。

嘉洛曾練得一身結實肌肉,要回復昔日身形,相信需要一段時間。(資料圖片)

大隻仔朱敏翰(左一)未知拍畢《痞》劇後,可會督促好友嘉洛(右一)減磅。(資料圖片)

嘉洛獲粉絲送上美食應援。(IG圖片)