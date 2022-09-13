收入上繳李亞男 王祖藍預早立定遺囑

【晴報專訊】王祖藍主持的《有個閨密叫祖藍》，前晚一集請來陳松伶做嘉賓。祖藍在松松逼供下，直認偶爾會將收入全上繳給老婆李亞男，更為了太太而立定遺囑，令松松大表欣賞。

祖藍在節目中被松松追問夫妻間財政分配。

王祖藍和李亞男的「長短腳之戀」最初不被外界看好，但兩人排除世俗眼光，於15年雙雙步入教堂，婚後兩人育有兩名女兒，生活美滿。前晚節目中，祖藍坦承有時會將收入全數上繳給李亞男，他表示︰「我話過『逢係同你一齊做嘅job，啲收入全部畀晒你』。」他同時驚爆為了愛妻的生活有保障，早已立定遺囑︰「基本上我類似整晒遺囑，房產收租都會去晒佢嗰度；我係預咗萬一自己唔喺度，佢都一路有收入。」祖藍對愛妻貼心盡責，令松松對他讚賞有加。

祖藍是圈中的好老公和好爸爸，對家人照顧得無微不至。（資料圖片）

松松同祖藍鬥放閃

祖藍被封愛妻號，松松都不甘示弱，大爆老公張鐸的寵妻事例，同祖藍鬥放閃。松松爆張鐸到名店買衣服送她時，如上演「女裝花生騷」，引來全場騷動，松松笑謂︰「佢去到歐洲名店着晒所有女裝上身，叫售貨員姐姐幫佢影相，然後畀我睇！」松松又指老公是緊張大師，每次她和友人飯敘，例必收到老公的奪命追魂call。不過，松松卻爆老公的「壞習慣」，就是不洗頭便上床睡覺，令她很困惑！