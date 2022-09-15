拍手遊廣告變身「丁益蟹」 陶大宇自抽經典角色︰好頂癮

【晴報專訊】去年因翻唱《倒轉地球》在港人氣急升的陶大宇，近日拍攝新一輯手遊（手機遊戲）廣告。他在廣告中自抽其經典劇集角色，包括《大時代》丁益蟹及《刑事偵緝檔案》張大勇等。昨日大宇回應本報，透露原來是首次在廣告中還原丁益蟹一角，他又笑指工作人員幾經辛苦，才找到丁益蟹的招牌啡色西裝褸，令他大呼演得過癮。

陶大宇早前不但應天王黎明邀請，為AMusic旗下16歲女新人雅荍（Sophia）拍攝歌曲MV，又拍攝港產片《紮職3》等，工作不斷。日前大宇三輯全新手遊廣告正式推出，他在廣告中演回自己，先以萬人迷姿態登場，被粉絲重重包圍；及後粉絲們個個沉迷打機懶理偶像，慘被無視的大宇心有不甘，決定以自己的經典角色造型登場，誓要重拾人氣。

大宇出動「水撥式」台風唱歌，卻慘變透明人。（FB截圖）

造型親切掀港劇回憶

大宇神還原《大時代》的霸氣丁益蟹，入型入格。（FB截圖）

大宇先以《刑偵》張大勇的背心幹探look上陣，重演當年大喊郭可盈飾演的Jessie做「車匙」的場面。及後，大宇穿上淺啡色西裝，變身《大時代》丁益蟹，並手持90年代最強的大哥大電話，惡形惡相向粉絲打招呼，可惜未獲理會。後來大宇以其招牌「水撥式」台風高唱《倒轉地球》，更狂嗌搞氣氛，粉絲依然不為所動；最後大宇決定跟風打機，又示範在《心花放》中的掩面甫士，整個廣告不斷勾起無綫劇迷的集體回憶。

大宇重現《心花放》的招牌掩面動作。（FB截圖）

90年代服飾勁難搵

大宇留港期間，特地相約老友林保怡及陳山聰相聚。（資料圖片）

對於今次扮盡過往經典角色，大宇昨日回覆本報說：「所有服裝都係廣告公司安排，當然拍之前我都有去試衫同試造型。」他指廣告籌備了一段日子，每一部分皆愉快地完成，又笑說：「現場有啲工作人員係00後，佢哋真係未見過大哥大電話，哈哈。」提到第一次以丁益蟹造型拍廣告，大宇說：「係廣告公司刻意構思，入面嘅角色都比較經典，我覺得非常搞笑。而且丁益蟹著呢隻色嘅西裝，依家都無人著啦，負責服裝嘅工作人員都話好難搵。」提到網民一眼看出其經典角色，大宇開心說：「好頂癮，證明有效果。」另外，大宇透露現時正身在內地隔離檢疫，出關後先處理一些工作，稍後才回港。

早前，大宇在酷熱天氣下向長者派飯，善心爆棚。（微博截圖）