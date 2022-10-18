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18/10/2022

最冧陳瀅演「阿寶」 方力申有想過追回鄧麗欣

#方力申 #陳瀅 #鄧麗欣
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　　【晴報專訊】42歲方力申（小方）懂得投資及收藏過千件藝術品，有指身家逾億。一直與家人同住的小方在圈中出名孝順，形象正面，被封為「筍盤」。與鄧麗欣（Stephy）分手五年，仍然未能脫單，他坦言有想過追回前度，更大爆經常被朋友催復合。

 

 

　　單身五年的方力申，當年與鄧麗欣被塑造成螢幕情侶，日久生情成為戀人，漸漸被視為娛樂圈一對金童玉女。不過拍拖10年，最後哭著宣布分手，童話夢碎。

 

小方和Stephy當年合作無間，更戲假情真。（資料圖片）

 

　　旁人覺得是遺憾，「翻撻」之聲此起彼落，小方沒好氣地說︰「好多朋友打賭啦…賭復合嘅多不勝數，佢哋講埋下注幾多錢，講幾多年後（復合）。呢幾年有無諗過同前度喺番埋一齊？有諗過嘅，其實唔止我啦，每一對情侶分開，如果認真過嘅，初時一定覺得可惜…最後放低咗，諗起嘅都係好美好嘅回憶。有可惜、有遺憾，但雙方都要move on（繼續前行）。」

 

無想過單身5年之久

 

小方在劇中與陳瀅甜蜜咀嘴。（影片截圖）

 

　　年過40歲的小方，學人玩交友App，卻「無人吼」，「其實我又唔係好想拍拖，只係想遇到一個互相欣賞嘅人，無諗過自己咁耐都無拖拍。」說罷掏出紙巾作狀抹眼淚。失去了「第一代阿寶」，今年拍《美麗戰場》又遇上了阿寶（陳瀅飾）；之前亦曾與不同「阿寶」合作，包括王菀之及佘詩曼。他說︰「咁多個阿寶入面，我最鍾意邊個？我依家就梗係答陳瀅呢個阿寶啦！其實我哋識咗好耐，由朋友到一齊工作，感覺都幾得意。」口說不會把不同年代的阿寶作比較，但他又笑笑口說︰「問我邊個好錫啲？你咁絕嘅，我係專業演員點會諗邊個好錫啲？無諗呢啲嘢嘅。」

 

轉頭小方卻狠狠地把陳瀅摔落梳化，事後被女方投訴太大力。（影片截圖）

 

孝順父母驚被雷劈

 

小方於《美麗戰場》中飾演富家子，現實中亦是書香世代出身。（影片截圖）

 

　　在《美麗戰場》中，小方飾演的龐振宇指著父親龐國棟（姜大衞飾）破口大罵，但現實中，小方堅持負起做大仔要照顧家人的責任，盡量每日與家人食早餐。人無完美，他也自覺有不足，「對住父母，有時講嘢語氣唔好，真係聽到雷聲，只係未劈落嚟咋！」被父母當面訓斥後，自此自我檢討，更珍惜與家人相處的時光。

 

小方是圈中模範孝子，他笑指因為怕被雷劈。

 

轉載自: 晴報

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