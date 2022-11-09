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09/11/2022

無心搶視后恨冧莊衣著獎 陳瀅為台慶押後加國探親

#陳瀅 #台慶 #痞子殿下
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　　【晴報專訊】陳瀅、周嘉洛、朱敏瀚、王灝兒（JW）及麥美恩，昨日以《痞子殿下》造型，齊齊為台慶表演環節綵排。在《痞》劇演出獲讚，陳瀅被視為台慶頒獎禮的大熱視后，她卻對視后獎項處之泰然，反而恨冧莊「最佳衣著獎」。陳瀅表示已跟造型師商討，預告屆時會有突破性造型現身。

 

以為著住古裝，大家睇唔到我身形，仲有時間瘦身！

 

　　昨日陳瀅與《痞子殿下》演員，為下周六《萬千星輝賀台慶》開幕表演綵排。陳瀅指原本打算返加拿大溫哥華探望家人，為了出席台慶而改期︰「《痞子殿下》同《美麗戰場》都有表演環節，所以決定留低出席！」被封為明年台慶頒獎禮的視后大熱，陳瀅坦言無意搶獎，只希望能再奪最佳衣著獎︰「我今次多數著黑色裙，唔係性感就係靚，已經同造型師講要著啲同以前唔同嘅。」提及是時候瘦身，她聞言一臉尷尬︰「以為著住古裝，大家睇唔到，距離出年頒獎禮仲有時間瘦身，都怪班朋友同《美麗戰場》拍檔，上個月晚晚食生日飯，不過磅數又無太大分別。」

 

陳瀅今年初在台慶頒獎禮上，奪得最佳衣著獎。（資料圖片）

 

周嘉洛對林敏驄認輸

 

《痞子殿下》眾演員，將為台慶開場表演大型歌舞。

 

 

　　而周嘉洛亦大讚拍檔陳瀅狀態大勇︰「我都支持佢攞視后。」提到自己有份參演的《新四十二章》下月推出，周嘉洛對視帝之爭卻打定輸數︰「絕對無信心，同林敏驄爭絕對無機會，佢嘅演出好有獨特性，反而想我哋《痞子殿下》攞個組合獎。」另外，有指《新》劇的龔嘉欣將成為陳瀅的最強對手，陳瀅直言︰「唔止我哋兩個，仲有好多好演員，我都好期待睇《新四十二章》。」

 

朱敏瀚獨遊英國無艷遇

 

　　此外，朱敏瀚透露早前獨遊英國，此行為睇波，親身去支持英超愛隊曼聯主將C朗拿度。問到會否感到好寂寞？他回應︰「當然有人陪都開心啲，但開劇時間改咗，臨時搵唔到朋友，所以一個人去。（可有艷遇？）我都想有，但總算完成想做嘅事。」另外，JW透露新歌《FF》贏得四台冠軍，她說︰「呢首歌我有份創作，上半年少出歌，年尾都會出席樂壇頒獎禮。」

 

轉載自: 晴報

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