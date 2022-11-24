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24/11/2022

《聲夢》顏值擔當孖住開騷 姚焯菲 張馳豪 跨越11年代溝

#聲夢傳奇 #姚焯菲 #張馳豪
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　　【晴報專訊】《聲夢傳奇》兩位「顏值擔當」姚焯菲（Chantel）及張馳豪（Aska）將於本月26及27日，假旺角麥花臣場館舉辦首個音樂會《#LOMLive Concert》。當27歲的Aska遇上16歲的Chantel，雖然他們成長背景大不同，但透過音樂跨越相距11年的「鴻溝」，希望讓支持者見證他們入行以來的成長。

 


　　姚焯菲與張馳豪早前翻唱《陽光空氣》一曲，為樂迷帶來小清新感覺，隨後一起接拍多個廣告，表現愈來愈合拍。二人接受大考驗，測試他們的友情指數，提到對方的缺點，Chantel投訴Aska長得太高，令她站在旁邊時，總是像小矮人般，所以她希望可以將Aska縮小，讓對方體會哈比人的感受。Aska則笑指Chantel太愛自拍，尤其是在化粧間時，經常被她拍下不經意或醜怪的「黑圖」，加上慘被粉絲截圖，令形象幻滅。

 

Aska與Chantel合作多次，愈見默契。


Aska舞功大有進步

 

　　Aska與Chantel除了有最萌身高差，年齡更相差11年，單是二人的成長背景、最愛的卡通片等，已經有極大分別。Aska說︰「同Chantel合作係幾舒服同開心嘅，雖然佢之前話我哋有代溝…不過當焦點放喺演唱會嘅時候，我哋一傾平時聽開咩歌，就發現原來大家喜愛嘅音樂類型都幾相似。」他笑言今次在舞台上合作，絕對不會表演辣身舞，「我哋主題係Love of My『Live』，包括熱愛嘅音樂、家人、朋友等等，表達唔同嘅感情。」而Chantel大讚平日以唱作為主的Aska跳舞進步不少，相信對方屆時會難得一展舞技。

 

Chantel掛念3位好姊妹

 


　　由參加《聲夢》至今入行一年多，Aska表示今次只得兩位學員一齊開騷，的確有一定的壓力，無論在開會或練習時，都有種莫名的孤獨感；至於Chantel平日有After Class三位好姊妹陪伴，這次小公主終於要獨立，她說：「有少少掛住佢哋，平時好少自己一個唱咁多首歌，所以要練習耐力。今次仲準備咗特別表演，但我唔可以透露太多，相信大家睇到會好驚喜！」

 

Chantel坦言今次開騷缺少After Class好姊妹，難免會掛念。（IG圖片）


　　嘉賓方面，問到Aska會否邀請在《美麗戰場》的初戀女友「阿寶」陳瀅？他笑言︰「嘉賓未落實，我都好期待阿寶會嚟，因為我哋有首合唱歌《沒法等你》。至於到時會唔會見到阿寶，先賣個關子。（叫Chantel扮阿寶？）佢話佢扮唔到！」Aska及Chantel廣邀家人、朋友買飛支持，包括導師及音樂合作夥伴，一同入場見證他們的成長。

【一按睇片】

 

提到會否邀請「阿寶」陳瀅任嘉賓，Aska大賣關子。

轉載自: 晴報

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