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20/11/2023

TVB台慶│郭珮文馬國明爭獎金！「天然呆」憑包剪揼贏走42萬現金！司儀麥美恩做一舉動大派福利

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　　《萬千星輝賀台慶》今晚舉行，經過多項演員和歌手表演之後，壓軸就是抽大獎的環節，在節目中途都有不少藝員抽到大利是，當中包括薛家燕、朱晨麗、梁晶晶、潘靜文、林智樂、林子超等等，非常幸運。而壓軸分別抽出電動車和獎金大獎。

 

 

　　電動車的候選幸運兒是陳曉彤、彭家賢、冼靖鋒、趙紫諾、黃鍵豐和潘盈慧，最終由年僅15歲來自《聲夢傳奇2》的趙紫諾奪得，由於年紀太細，她整個過程都有如驚弓之鳥，當開到車門的一刻都立即「天然呆」，她坦言意想不到。陳百祥即時笑言由他代她開走，而其他主持人則笑言可以轉送給家人。

 

 

　　至於另外42萬現金獎，抽到郭珮文、陳豪、朱凱婷和黎寬怡，不過陳豪要轉送給另一位同事，他最後選了快將結婚的馬國明，而朱凱婷亦選了跟Patrick Sir林溥來對分，至於黎寬怡則選了跟《東張西望》的同事分享。最終總經理曾志偉出場，決定要包剪揼的方式決定勝負，曾志偉捉實郭珮文的手說：「點解你好似而家唔知玩緊乜嘢咁嘅？而家有42萬你知唔知呀？你醒吓啦好唔好呀？」最終由「天然呆」馬國明對「天然呆」郭珮文，最終郭珮文勝出，仍然繼續呆。

 

 

　　不過，司儀之一的麥美恩事隔兩年做同一件事，就是大力擁抱贏出獎金的得主，前年是李芷晴，今年是郭珮文，兩人同樣是上圍豐滿之人，相擁之下即時呈現澎湃的效果，沒想到麥美恩為觀眾的福利做出相當明智的舉動！

 

 

轉載自: 晴報

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