演員轉戰樂壇勇於應對負評 蘇麗珊感恩男友成心靈依靠

【晴報專訊】演員出身的蘇麗珊，去年轉戰樂壇做歌手，讓大家認識她的不同面向，尤其她親自創作的新歌《愛情只是藝術品》，表達她內心暗黑的一面。身兼演員、歌手及老闆娘，她坦言每個崗位都需要有強大的心臟，才能適應改變及應對批評；幸好，有圈外男友陪她一起面對，令她更有信心邁向夢想。

由演員轉型做歌手，蘇麗珊自言兩者工作方式大有不同，「演員比較被動，但歌手可以好個人，例如我嘅新歌《愛情只是藝術品》係自己作曲，由demo開始，個腦已經思考要咩歌詞、編曲點玩、MV點拍，比較多自己嘅元素喺裏面。」她坦言做歌手比想像中困難得多，很多事要重新學習，幸好現在仍處於「蜜月期」，「由零到出歌嘅過程令我有好大滿足感，呢種滿足感唔知會唔會到我出第十首歌之後就無咗。（做生意輕鬆啲？）做生意唔係想像中咁易，每份工都好難做，既然係咁，點解唔揀一份自己開心嘅工去做呢？我未餓死，總會搵到生存方法，而我一直好想嘗試唱歌。」

男友一直支持蘇麗珊的演藝夢想。（IG圖片）

蘇麗珊感激粉絲一直支持她，至於外間的反應，她說︰「我唔係好理出面啲人鍾唔鍾意，我控制唔到，每日睇住啲評論，都唔會幫到件事嘛！最重要係做好音樂，希望搵到屬於自己嘅音樂風格。（做樂壇新人想知外間睇法？）可能我做過幾年演員，覺得外間睇法好主觀，你做緊嘅嘢無話啱唔啱，只係在乎有無觸動到人哋心靈。」她坦言，一定要有強大心臟才能面對一切，例如出歌無爆紅，不等於放棄唱歌；疫情時演員幾近無工開，也不代表放棄演戲，「我好鍾意聽Beyond，佢哋嘅歌好有力量，無論係開心時加油，或者唔開心時，都畀到我力量，我希望自己嘅音樂都感染到人。」

理性分析負評

新歌《愛情只是藝術品》表達蘇麗珊暗黑的一面，她坦言私底下有很多面向，但觀眾只會看到她開心的一面；當不開心時，她會選擇作曲解憂。她大讚圈外男友是她心靈上的依靠，「佢唔止係我男朋友，亦係我好朋友，佢係最親密的人，有咩唔開心都同佢講。」她感激男友全力支持她唱歌，而且大家都喜歡挑戰新事物，互相鼓勵非常重要。提到在ViuTV劇集《繩角》的演出被批，她說︰「收到負面評論當然會唔開心，但同時有好多人私訊同我仔細傾劇情。好同唔好嘅留言都有，人哋肯話你，其實都係想你進步。（男友安慰？）佢好冷血呀，不過會理性分析，到底係咪做得咁差先？我又覺得唔係咁差啫，男友喺我拍攝期間陪住我，可能某啲演繹方式係合適角色設定，我有努力過，就已經足夠。」

向來甜美的蘇麗珊，在新歌《愛情只是藝術品》展現暗黑一面。（IG圖片）

蘇麗珊在《繩角》演冷血富二代，演技備受批評。